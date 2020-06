Previous Next Gobierno federal cambia apoyo a pruebas COVID-19, lo que genera preocupación en Texas Trabajadores de la salud procesan la información de un paciente en el sitio de pruebas COVID-19 de United Memorial Medical Center en Houston. Texas

WASHINGTON - La administración Trump está transfiriendo el apoyo a los centros de pruebas de COVID-19 a farmacias privadas y centros de salud, lo que ha causado preocupación en Texas, donde la mayor parte de los sitios respaldados por el gobierno permanecen y donde los casos de virus se están disparando. Hay 13 sitios de prueba con respaldo federal en cinco estados, siete de los cuales están en Texas, según el Departamento de Salud y Servicios Humanos. El respaldo federal para los 13 sitios finaliza el 30 de junio, cuando se reorientará en 600 sitios de farmacias y mil 300 centros de salud, informó en un correo electrónico Brett Giroir, subsecretario de Salud de EEUU. El cambio se produce cuando Texas se encuentra entre varios estados que ahora ven un aumento en los casos de COVID-19 después de la reapertura. El martes, Texas registró más de 5 mil casos nuevos, un récord para el estado. "Está claro que la prueba COVID-19 se necesita ahora más que nunca", escribió Umair Shah, jefe de Salud Pública en el Condado de Harris, que incluye a Houston, la semana pasada en una carta solicitando ayuda extendida hasta el 30 de agosto. La Unidad de Cuidados Intensivos en Houston está casi llena, según funcionarios locales La medida del HHS desplaza el apoyo de un "programa anticuado" a "sitios de prueba más eficientes y efectivos", dijo Giroir, y agregó que había hablado con los gobernadores o sus representantes de los cinco estados involucrados. Ellos "acordaron que era el momento apropiado para hacer la transición de los 13 sitios originales a las miles de nuevas opciones de prueba", dijo. También dijo que HHS está aumentando la capacidad de prueba en general. Esto contradice al presidente Donald Trump en una manifestación el sábado diciendo que le dijo a su administración que frenara la investigación. Giroir y otros funcionarios de salud dijeron a los legisladores de la Cámara el martes que no habían hablado con Trump en al menos dos semanas. El senador estadounidense John Cornyn, republicano por Texas, se opone al plan de transferir fondos. "Sé que hay preocupación, preocupación que comparto, sobre algunas de las declaraciones que se están haciendo sobre la retirada del apoyo federal para las pruebas de coronavirus en Texas a fines de junio. Para mí está bastante claro, y creo que está claro para todos nosotros, que con el aumento de los casos, ahora no es el momento de retirarse de nuestra vigilancia en las pruebas ", dijo Cornyn. Los 13 sitios respaldados por el gobierno federal formaban parte de los 41 sitios originales en 12 estados establecidos con la ayuda de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. La ayuda para aquellos se acabó en mayo y se extendió solo a los 13 sitios. FEMA dijo en un comunicado que los sitios estaban destinados a ser a corto plazo y centrados inicialmente en los trabajadores de la salud y los socorristas.

Posted in Nacional on Thursday, June 25, 2020 10:26 am.