Fuerte caída de los mercados debido a efectos de coronavirus

NUEVA YORK — Los precios de las acciones bajaban pronunciadamente el jueves al mediodía en la Bolsa de Valores de Nueva York, continuando una caída en espiral iniciada hace varios días debido a temores por el coronavirus. Los inversionistas están vendiendo acciones y vertiendo su dinero en inversiones más estables como los bonos, debido a inquietudes de que el brote de coronavirus afectará actividades económicas como la manufactura, los viajes y las compras minoristas. Varias empresas, entre ellas Microsoft y la cervecera InBev han advertido que sus resultados financieros se verán afectados. El rendimiento de los bonos iba bajando. El de los bonos del Tesoro de Estados Unidos a 10 años descendió a un récord de 1,28%. El precio del oro subía. El índice S&P 500 perdía 2,4%, mientras el promedio industrial Dow Jones cedía 599 unidades (2,2%) a 26.367 y el tecnológico Nasdaq caía 2,5%. El precio del petróleo disminuía en 4,7%. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

