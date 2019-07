Previous Next Familias necesitadas podrían ser afectadas en programas de vales de alimentos El Departamento de Agricultura afirmó que la nueva norma cerrará una “deficiencia” mediante la cual personas que requerían apenas la ayuda mínima llamada Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (“Temporary Assistance for Needy Families”, o TANF) recibían los vales completos.

Posted:

WASHINGTON, D.C. — El gobierno estadounidense propuso el martes endurecer los requisitos para que las familias necesitadas puedan adquirir vales para alimentos, una medida que afectaría a 3.1 millones de personas. El Departamento de Agricultura afirmó que la nueva norma cerrará una “deficiencia” mediante la cual personas que requerían apenas la ayuda mínima llamada Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (“Temporary Assistance for Needy Families”, o TANF) recibían los vales completos. “Por demasiado tiempo, esta deficiencia ha sido usada para burlar las normas establecidas y muchos estados se han aprovechado de esta flexibilidad de manera irrestricta”, dijo en un comunicado el secretario de Agricultura Sonny Perdue. Bajo las normas actuales, los estados pueden otorgar el acceso a los vales de alimentos, llamados oficialmente Programa de Asistencia Suplementar para Nutrición (“Supplemental Nutrition Assistance Program”, o SNAP) si la persona cumple con los requisitos de la TANF. El Departamento de Agricultura denuncia que 43 estados han ampliado las condiciones para incluir familias que “apenas participan” en la TANF. El departamento dice que esto ha llevado a muchas familias a recibir los vales cuando realmente no los necesitan, y que no calificarían para recibirlas según las normas regulares. La agencia estima que en el 2020, 3,1 millones de recipientes de los vales (un 8% del total) quedarán afectados. Bajo la propuesta, para poder recibir los vales, una persona tendría que recibir por lo menos 50 dólares al mes de la TANF, por un mínimo de seis meses. Perdue afirmó que la medida es necesaria “para evitar el abuso de un importante sistema de asistencia pública”. El público tiene 60 días para entregar opiniones sobre el tema. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Tuesday, July 23, 2019 11:41 am.