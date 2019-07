Previous Next Fallece Ross Perot, multimillonario que fue candidato H. Ross Perot, el multimillonario texano que nació durante la Depresión en una familia pobre y fue dos veces candidato presidencial independiente ha muerto. Tenía 89 años.

Posted:

DALLAS, Texas — H. Ross Perot, el multimillonario texano que nació durante la Depresión en una familia pobre y fue dos veces candidato presidencial independiente ha muerto. Tenía 89 años. Perot, que con el 19% de los sufragios en 1992 quedó como uno de los candidatos independientes más votados en el siglo pasado, murió el martes en su hogar en Dallas rodeado por su familia, dijo el vocero James Fuller. De niño en Texarkana, Texas, Perot repartía periódicos andando a caballo. Sus miles de millones de dólares los ganó de una manera más moderna: la empresa Electronic Data Systems Corp., creada por él, que ayudaba a otras compañías a manejar sus redes informáticas. Pero el hecho que lo hizo famoso no estuvo relacionado con las ventas y las ganancias: financió un asalto de comandos en 1979 para liberar a dos empleados de EDS encarcelados en Irán. El hecho dio lugar a un libro y una película. Con su riqueza, fama y plan para remediar los males económicos de la nación, Perot se presentó como candidato en 1992 contra el presidente republicano George H.W. Bush y el contendor demócrata Bill Clinton. Muchos republicanos lo culparon por la derrota de Bush, ya que obtuvo el mayor porcentaje de votos para un independiente desde que Theodore Roosevelt lo intentó en 1912. Perot gastó 63 millones de dólares de su bolsillo y compró spots de 30 minutos por televisión. Ilustraba sus afirmaciones con gráficos y las resumía con una frase que se hizo célebre: “Es así de sencillo”. Su segunda campaña cuatro años después tuvo mucho menos éxito. Lo excluyeron de los debates porque los organizadores dijeron que carecía de apoyo. Obtuvo el 8% de los votos, y el Partido Reformista que creó empezó a derrumbarse. Sin embargo, sus ideas sobre el comercio y la reducción del déficit siguieron vigentes. Culpó a los dos partidos tradicionales por la acumulación del déficit y por permitir la exportación de empleos. El desplazamiento de empleos de Estados Unidos a México, dijo, genera “un fuerte ruido de succión”. Henry Ross Perot nació en Texarkana el 27 de junio de 1930. Su padre era comerciante en algodón y su madre era secretaria. Era casado y tuvo cinco hijos. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Tuesday, July 9, 2019 10:52 am.