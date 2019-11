Previous Next Explosión en planta química de Texas; reportan tres heridos Humo y fuego llenan el cielo de una explosión masiva en una planta química de Texas el miércoles 27 de noviembre de 2019 en Port Neches, Texas. El incendio continuó ardiendo el miércoles por la mañana en la planta del Grupo TPC, después de que la explosión envió una gran columna de humo que se extendió por millas.

PORT NECHES, Texas — Tres personas resultaron heridas el miércoles de madrugada en la planta de una firma química en el este de Texas, según la compañía. La potente explosión reventó las ventanas de casas cercanas y provocó una nube que se alzaba sobre vecindarios a millas de distancia. El siniestro ocurrió en torno a la 1 de la madrugada en una planta de TPC Group en Port Neches, que fabrica productos químicos y basados en petróleo. Horas más tarde seguían ardiendo incendios en el lugar, que iluminaban el cielo nocturno con llamas naranjas y causaban densas humaredas cerca de la frontera con Luisiana. El Departamento de Bomberos Voluntarios de Nederland advirtió a los residentes al sur de la Interestatal 10, cerca de la planta, que se mantuvieran a resguardo y minimizaran su exposición a la nube provocada por la explosión, cerrando ventanas y apagando sus sistemas de calefacción y aire acondicionado. Las autoridades emitieron una orden de evacuación obligatoria para cualquiera en un radio de media milla desde la planta de TPC, una distancia que podría ampliarse, según advirtieron los bomberos. Todo el personal de la planta afectada fue evacuado y localizado, según un comunicado de PTC Group, y tres personas estaban siendo atendidas por lesiones. El juez del condado Jeff Branick dijo a la televisora KDFM en Beaumont que era un milagro que no hubiera muerto nadie. Un trabajador sufrió quemaduras y fue evacuado en helicóptero a un hospital en Houston, mientras que los otros dos heridos sufrieron fracturas, uno en la muñeca y otro en la pierna, añadió Brannick.

