Evacúan de China a 350 estadounidenses debido al virus

Previous Next China Outbreak Global Quarantine Pasajeros abordan los autobuses después de llegar en un avión que transportaba a ciudadanos estadounidenses que fueron evacuados de Wuhan, China, a la Base de la Reserva Aérea March en Riverside, California. Foto archivo.

Posted:

FAIRFIELD, California — Unos 350 estadounidenses llegaron el miércoles a California procedentes de China, donde fueron evacuados debido al brote de un nuevo virus, y algunos tendrán que permanecer en cuarentena por varios días. Los dos aviones aterrizaron en una base de la Fuerza Aérea en el norte de California. Algunos de los evacuados se quedarán en un hotel dentro de la base por 14 días mientras que otros estarán confinados a otra base, informaron autoridades. Los huéspedes y el personal del hotel, en la base Travis cerca de Fairfield a unos 80 kilómetros (50 millas) de San Francisco, abandonaron el edificio con antelación, informó la sargento Traci Keller. Los estadounidenses salieron la ciudad de Wuhan en China, epicentro del brote de coronavirus. El Comando Militar Norte de Estados Unidos tuiteó que los aviones llevaban a unas 350 personas. Keller no tenía información sobre la salud de los trasladados, pero los Centros de Control y Prevención de Enfermedades avisaron que en breve emitirían más detalles. Uno de los aviones saldrá más tarde de la base Travis para llevar a los otros estadounidenses a la base Miramar cerca de San Diego, donde quedarán en cuarentena 14 días, informó el Comando Norte. Estas personas fueron evacuadas una semana después de que otro avión con 195 estadounidenses procedentes de Wuhan llegaron a otra base en el sur de California. Ellos también estuvieron 14 días en cuarentena. El nuevo virus es miembro de la familia coronavirus, relacionada con los virus SARS y MERS. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Wednesday, February 5, 2020 11:29 am.