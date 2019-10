Empleado del EDC es acusado de robo

Posted:

Un empleado de la Corporación de Desarrollo Económico de Edinburg enfrenta cargos por robo de delitos graves, según muestran los registros de la corte. El coordinador de desarrollo de la fuerza laboral y eventos especiales de la corporación, Michael René Balderas, enfrenta un cargo por robo de más de 30 mil dólares, pero menos de 150 mil dólares, según los registros. Según la acusación formal, emitida el 22 de agosto, Balderas está acusado de participar en un esquema para"apropiarse" de más de 30 mil dólares pero menos de 150 mil dólares, como un representante de la Asociación de Educadores Profesionales de Texas (ATPE por sus siglas en inglés). Con sede en Austin, la ATPE es la asociación de educadores independientes más grande, según su sitio web, y existe para satisfacer las necesidades de los maestros, paraprofesionales, administradores y todos los empleados de educación pública del estado. La acusación indica que Balderas, quien fue vicepresidente de la ATPE para la Región 1 entre 2016 y 2017, supuestamente ejecutó este esquema contra la ATPE durante más de cinco años, desde mayo de 2013 hasta septiembre de 2018. La Región 1 cubre el Valle del Río Grande y los miembros de la asociación de educadores públicos más grande del estado pagan cuotas de membresía que van desde 10 dólares hasta 225 dólares para recibir beneficios y servicios legales, de seguros y profesionales. Cuando se contactó para hacer comentarios, los funcionarios de la ATPE emitieron la siguiente declaración. "La Asociación de Educadores Profesionales de Texas (ATPE) no puede proporcionar comentarios sobre este caso en este momento. Nos gustaría asegurarles a nuestros aproximadamente 100 mil miembros que tenemos políticas y prácticas sólidas con respecto a la responsabilidad financiera. ATPE considera que salvaguardar el dinero de las cuotas de los miembros es de suma importancia", dijo el comunicado. En ese momento, los funcionarios de la ciudad de Edinburg entregaron un resumen del informe policial a The Monitor por una solicitud de registros públicos, pero se negaron a revelar otros documentos relacionados con el caso debido a que se trataba de una investigación abierta, según una carta del 4 de marzo que envió a la oficina del fiscal general. Balderas, un ex especialista en soporte tecnológico del distrito escolar de Edinburg, que se desempeñó como vicepresidente de la Región 1 de la ATPE de 2016-17, dijo en marzo que apenas se había enterado de las acusaciones en su contra a principios de ese mes. Balderas también dijo que necesitaba "investigar lo que está sucediendo" antes de estar listo para comentar. Balderas se postuló sin éxito para el puesto Place 2 de la mesa directiva escolar de Edinburg en noviembre de 2018 y actualmente trabaja con el EDC como coordinador de desarrollo de la fuerza laboral y eventos especiales. En el momento de las elecciones, era presidente del capítulo de Edinburg de la ATPE, según los materiales de su campaña. Entregado el 22 de agosto, la oficina del Fiscal de Distrito luego presentó una orden de arresto el 29 de agosto, según muestran los registros. Pero Balderas no recibió la orden hasta el domingo 29 de septiembre, cuando un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Starr lo arrestó en relación con la orden de arresto. Fue puesto en libertad al día siguiente, lunes 30 de septiembre, el mismo día en que debía presentarse ante el tribunal por su acusación formal. El tribunal, sin saber que fue arrestado el día anterior, posteriormente ordenó la pérdida de su fianza de 10 mil dólares y ordenó que Balderas fuera arrestado. Luego debía comparecer ante el tribunal para la acusación formal el jueves 3 de octubre, pero el miércoles, su abogado, Artemio De La Fuente, presentó al tribunal una renuncia firmada a la acusación formal de Balderas, declarando que estaba al tanto de los cargos y pidiendo a la corte renunciar a la audiencia de lectura de cargos. El juez de distrito estatal Librado "Keno" Vásquez firmó el documento de exención y fijó la próxima audiencia de Balderas para el 4 de noviembre, según muestran los registros de la corte. Las notas ingresadas por el personal de la corte de Vásquez del miércoles, cuando De La Fuente presentó su renuncia a la lectura de cargos, no mencionan la aparición de Balderas en ese momento; y en consecuencia no se presentó una declaración junto con la exención. Si es declarado culpable de robo de propiedad, un delito grave de tercer grado, el hombre de 42 años de Edinburg enfrentaría un máximo de 10 años en prisión y una multa de hasta 10 mil dólares.

Posted in Nacional on Tuesday, October 8, 2019 11:19 am.