Previous Next EEUU prepara paquete de asistencia a afectados por el virus; Trump dará mensaje hoy El secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, habla con los periodistas sobre el impacto económico del coronavirus, en la Casa Blanca, el viernes 13 de marzo de 2020, en Washington.

WASHINGTON, D.C. — El gobierno y el Congreso estadounidense se disponen a anunciar un paquete de asistencia financiera para ayudar a los afectados por el brote de coronavirus, que incluirá medidas como pruebas gratuitas de la enfermedad y compensación a quienes han perdido el trabajo por razones de salud. Se espera un anuncio para las próximas horas, por parte de la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi y el secretario del tesoro Steven Mnuchin. Lo más probable es que poco después la cámara baja apruebe la medida. Mnuchin indicó el viernes por la mañana que las negociaciones avanzan. "Creo que estamos muy cerca de lograr esto", manifestó el funcionario al canal CNBC. Advirtió, sin embargo, que "todos deben entender que el número de enfermos aumentará antes de bajar". Al salir de su despacho en el Capitolio el jueves, Pelosi declaró que un acuerdo está casi listo. "Lo que falta es el intercambio de documentos y esperamos podemos hacer el anuncio mañana", agregó. El anuncio coronaría una turbulenta semana en Washington en que el Congreso y la Casa Blanca tropezaron en sus intentos de ofrecer una respuesta coordinada al brote. El presidente Donald Trump no ha dado una imagen convincente de que está manejando la situación y ha ofrecido descripciones contradictorias sobre lo que está haciendo el gobierno para encarar la crisis. A lo largo y ancho del país se han cancelado clases, conciertos, eventos deportivos y conferencias, y los mercados financieros están cayendo en picada. Joe Biden, quien se ha postulado para ser el candidato de los demócratas en las elecciones del 2020, criticó a Trump por minimizar la amenaza durante semanas y prometió que en caso de ser presidente, "siempre les diré la verdad". El paquete de asistencia financiera considerado por la cámara se sumaría a la medida de 8.300 millones de dólares aprobada la semana pasada para dar recursos médicos y económicos para lidiar con la crisis. Pelosi prometió en una carta a otros legisladores que habrá un tercer paquete de asistencia. Las nuevas normas exigen a las empresas brindar 14 días de licencia paga a quienes estén en cuarentena por la enfermedad, monto que será compensado por el gobierno federal mediante créditos fiscales. Se darán pagos de compensación por desempleo a quienes pierdan sus puestos por la crisis y se aumentarán los subsidios alimenticios a familias trabajadoras, estudiantes y ancianos. El requerimiento de tener un empleo para recibir asistencia será suspendido, y los estados del país recibirán fondos del programa Medicaid para lidiar con la crisis. ___ Contribuyeron a esta nota los corresponsales de AP Aamer Madhani, Lauran Neergaard, Martin Crutsinger, Laurie Kellman y Kevin Freking en Washington y Bill Barrow en Atlanta. ___ El Departamento de Noticias sobre Salud y Ciencia de The Associated Press recibe apoyo del Departamento de Educación Científica del Instituto Médico Howard Hughes. La AP es la única responsable de su contenido.

Posted in Nacional on Friday, March 13, 2020 10:49 am.