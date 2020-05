Previous Next EEUU podría prorrogar restricciones en frontera por COVID-19 En esta foto de archivo del 2 de agosto de 2019, los migrantes regresan a México mientras otros migrantes hacen fila para solicitar asilo en los Estados Unidos, al pie del puente Puerta México en Matamoros, México, que cruza a Brownsville, Texas.

Posted:

WASHINGTON, D.C. — Menos migrantes están tratando de ingresar a Estados Unidos de manera ilegal desde México ante las nuevas reglas que fueron implementadas por el brote de coronavirus, informaron el jueves las autoridades estadounidenses. Mark Morgan, comisionado interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, señaló que los agentes detuvieron a aproximadamente la mitad del número de migrantes a lo largo de la frontera suroeste respecto al mes anterior, luego de que el presidente Donald Trump autorizó la expulsión expedita de migrantes bajo una orden de salud pública el 21 de marzo. En abril, se registraron alrededor de 16 mil 700 encuentros. La orden de salud pública se renovó en un principio por 30 días y se tiene previsto que expire este mes. Sin embargo, Morgan y el subcomisionado Robert Perez insinuaron el jueves que las restricciones de salud pública podrían permanecer en vigor más tiempo incluso cuando Estados Unidos comienza a reducir las medidas de confinamiento. Morgan también dijo que los agentes fronterizos han detenidos a sus primeros dos migrantes con casos confirmados de COVID-19. El primero era de la India y fue arrestado cerca de Calexico, California, el 23 de abril. El segundo era un mexicano capturado esta semana mientras trataba de ingresar a Estados Unidos para buscar atención médica para su enfermedad. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Thursday, May 7, 2020 3:48 pm.