Previous Next EEUU evalúa nuevos sitios para alojar a niños migrantes Una niña se calienta debajo de su manta en la nueva Casa del Refugiado en el este de El Paso, Texas. El gobierno de EEUU está analizando abrir nuevos centros para menores no acompañados.

Posted:

ORLANDO, Florida — El gobierno estadounidense está evaluando instalaciones en Florida, Virginia y Los Ángeles para alojar a niños no acompañados que llegan a la frontera con México. El Departamento de Salud y Servicios Humanos envió cartas a legisladores de Florida el lunes avisándoles que estaba inspeccionando locales vacíos para darles licencia permanente a fin de albergar a menores de 18 años que hayan llegado a territorio estadounidense sin padre ni tutor. La carta asevera que dar una licencia permanente a esas instalaciones eliminará la necesidad de erigir centros de detención temporales. El centro de alojamiento de migrantes menores más grande del país está en Homestead, Florida, donde según activistas existen condiciones “como las de una cárcel”. La representante demócrata por Florida Anna Eskamani afirmó que el gobierno debería estar cerrado instalaciones en vez de abrir nuevas. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Tuesday, July 30, 2019 11:32 am.