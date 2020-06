Previous Next EEUU: en medio de protestas, cambian marcas como Aunt Jemima Una botella de jarabe de tía Jemima se encuentra en un mostrador en White Plains, N.Y.

NUEVA YORK — La empresa propietaria del arroz Uncle Ben’s informó el miércoles que la marca “evolucionará” en forma acorde con las inquietudes sobre los estereotipos raciales. El anuncio siguió al que hizo Quaker Oats, que dijo que retirará su marca Aunt Jemima de jarabe de maple y mezcla para hot cakes. La empresa Mars, propietaria de la marca Uncle Ben’s, dijo a través de su vocera Caroline Sherman que escucha las voces de los consumidores, sobre todo los afroestadounidenses, y reconoce que ha llegado el momento de modificar la marca y su imagen visual. Por su parte, Quaker Oats dijo que retiraría su marca Aunt Jemima, de 131 años, porque la empresa reconoce que el origen del personaje “se basa en un estereotipo racial”. Quaker, cuya propietaria es PepsiCo, dijo que sus nuevas marcas de mezcla para hot cakes y jarabe de maple saldrán a la venta para el cuarto trimestre de 2020. La empresa anunciará la nueva marca en fecha próxima. “Reconocemos que los orígenes de Aunt Jemima se basan en un estereotipo racial”, dijo Kristin Kroepfl, de Quaker Foods North America. “Si bien a lo largo de los años se ha actualizado la marca de manera considerada apropiada y respetuosa, comprendemos que esos cambios no son suficientes”. PepsiCo también anunció una iniciativa a cinco años, de 400 millones de dólares, para “promocionar las comunidades negras y elevar la representación negra en PepsiCo”. Tras la muerte de George Floyd a manos de la policía en Minneapolis, activistas y consumidores han exigido que las empresas se pronuncien contra la injusticia racial, caso contrario perderían clientes. La empresa de alimentos Land O’Lakes anunció a principios de año que retiraría de sus envases de mantequilla, queso y otros productos la imagen de la mujer nativa estadounidense que los decoraba desde fines de la década de 1920. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

