Denuncian duras medidas de encarcelamiento para García Luna

NEW YORK — El exsecretario de Seguridad Pública de México, Genaro García Luna, fue sacado de su confinamiento solitario en una cárcel neoyorquina en la que se encuentra hace poco más de una semana, pero sigue bajo "estrictas" medidas de seguridad, informó el lunes su abogado. Tras una corta audiencia judicial en la corte federal de Brooklyn, el abogado de oficio César de Castro dijo que tras más de un mes desde que fue arrestado parece que al fin García Luna tendrá acceso a su familia y que su equipo de defensa podrá empezar a preparar su solicitud de fianza. García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 bajo el gobierno del expresidente Felipe Calderón, está acusado en Nueva York de tres cargos de asociación delictiva para el tráfico de cocaína y de falso testimonio. Se ha declarado inocente de las acusaciones de los fiscales, quienes alegan que recibió enormes cantidades de dinero por parte del cartel de Joaquín "El Chapo" Guzmán a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas. García Luna compareció en la corte del juez Brian Cogan, el mismo que presidió el juicio a Guzmán, vestido en un uniforme de presidiario marrón claro y con expresión tranquila. De Castro dijo a los periodistas después de la audiencia que su cliente niega los cargos y no está en estos momentos negociando ninguna declaración de culpabilidad. "El señor García Luna tiene muchas ganas de combatir estas acusaciones", añadió el abogado.

