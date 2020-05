Previous Next Crecen tensiones a medida que gobernador de Texas se prepara para levantar más restricciones Un hombre que usa un cubrebocas para protegerse contra COVID-19 pasa un negocio que ha reabierto en el popular River Walk en San Antonio.

AUSTIN, Texas — Dos semanas después de la reapertura de Texas, los casos de coronavirus están aumentando. Todavía brotan nuevos brotes. Y en el Guero’s Taco Bar en Austin, que ofrece el avistamiento ocasional de celebridades, un registro de cada comensal y donde se sentaron a regañadientes en las obras. “Parece una gran invasión de la privacidad”, dijo la propietaria Cathy Lipincott, quien, sin embargo, está tratando de cumplir con las normas locales de salud pública de Austin al pedir, pero no exigir, que los clientes brinden su información. Pocos estados se reinician más rápido que Texas, donde las órdenes de quedarse en casa expiraron el 1 de mayo. Con los casos aún en aumento, incluidos los máximos en un solo día de mil 458 casos nuevos y 58 muertes el jueves, el gobernador republicano Greg Abbott ha defendido el ritmo al enfatizar que las tasas de hospitalización e infección son constantes, y señalan que las mil 200 muertes de Texas aún están por abajo de estados similares, como California y Florida. Pero en la cúspide de aún más restricciones que terminan el lunes, incluidos los gimnasios que se están autorizando para reabrir, crece una confrontación política por los intentos de las grandes ciudades para mantener algunas barreras de protección en su lugar. La disputa subraya la brecha entre los demócratas que dirigen los ayuntamientos y los líderes republicanos que toman decisiones en la capital de Texas, uno de varios estados donde los funcionarios y gobernadores locales se han enfrentado por restricciones durante la pandemia. Las renovadas tensiones llegan en un momento en que el Dr. Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, advirtió al Congreso esta semana de “sufrimiento y muerte innecesarios” si Estados Unidos se mueve demasiado rápido. Sin embargo, los tribunales de Wisconsin rechazaron las órdenes de quedarse en casa del estado, lanzando a las comunidades al caos ya que algunos bares se abrieron de inmediato mientras se mantenían estrictas restricciones locales en otros lugares. En Georgia, la alcaldesa de Atlanta, Keisha Lance Bottoms, también expresó su inquietud ante la velocidad con la que el gobernador republicano Brian Kemp ha reabierto el estado. Los legisladores de Oklahoma, irritados por los funcionarios locales que impusieron medidas más estrictas durante esta crisis de salud, aprobaron el jueves un proyecto de ley de la Cámara que debilitaría el poder de las ciudades durante en el futuro. Y en Texas, el Fiscal General Republicano Ken Paxton esta semana arremetió contra las ciudades de Dallas, Austin y San Antonio por lo que llamó órdenes locales “ilegales” que son más duras que las restricciones prescritas por Abbott, y amenazó con demandas si las ciudades no dan marcha atrás. La advertencia se produjo un día después de que El Paso solicitó posponer la relajación de las medidas de bloqueo más a la luz del número de casos de COVID-19 que aumentaron un 60% en las últimas dos semanas. “Desafortunadamente, algunos condados y ciudades de Texas parecen haber confundido las recomendaciones con los requisitos y han excedido enormemente la ley estatal para imponer su propia voluntad a los ciudadanos y las empresas privadas”, dijo Paxton. Los líderes de la ciudad dijeron que sus órdenes locales, que incluyen un énfasis más estricto en las cubiertas faciales en los protocolos públicos y de restaurantes que no se aplican estrictamente, no entran en conflicto. El juez del condado de El Paso, Ricardo Samaniego, el principal funcionario electo del condado, dijo que presentó su caso al gobernador durante una llamada telefónica y solicitó unas pocas semanas más para evaluar los datos y reducir los casos antes de que se levanten más restricciones. Pero no cree que obtendrá una respuesta antes del anuncio público de Abbott el lunes. “No estoy luchando contra su plan, estoy luchando contra su tiempo”, dijo Samaniego. “Parece que funcionaría para nosotros dentro de unos meses”. La disputa es un regreso a los primeros días del brote en Texas, cuando Abbott le dio a las ciudades y condados una amplia libertad para emitir restricciones como mejor les pareciera. Pero Abbott ha tomado las riendas de la rapidez con que se reiniciará Texas, que la semana pasada incluyó avanzar en la reapertura de los salones de belleza tras las quejas de los conservadores. Las pruebas para la mayor parte de mayo han estado muy por debajo del objetivo declarado de Abbott de 30 mil por día, aunque los números de las pruebas han aumentado en los últimos días, según los funcionarios de salud estatales. Los hospitales desbordados establecidos en Dallas y Houston fueron desmantelados sin ser utilizados, y la tasa de casos nuevos en Texas ha disminuido desde abril, incluso a medida que las pruebas se han expandido, hasta un promedio de siete días de 5.3% a partir del jueves, según los datos de la oficina de Abbott. Pero los expertos aún se preocupan. “Ven el declive y se dan palmaditas en la espalda y dicen: ‘Mira el buen trabajo que hemos hecho, ahora podemos permitir que esto suceda y abrir las cosas’”, dijo Dennis Perrotta, un epidemiólogo estatal retirado en Texas. “Y luego nos golpean con un segundo pico”. En Austin, los restaurantes se han quejado de las recomendaciones de registrar a los clientes para cenar con el fin de rastrear contactos, junto con una advertencia de que los funcionarios de salud de lo contrario tendrían que salir públicamente de restaurantes si se propagan los brotes. Algunos restauradores lo vieron como una amenaza, pero en The Peached Tortilla, el propietario Eric Silverstein dice que su industria tiene que hacer lo que sea necesario para reabrir. “No tenemos otra opción”, dijo. “Tienes que volver a hacer algún tipo de negocio”. A pocas cuadras de distancia en Brentwood Social House, una cafetería del vecindario, la propietaria Suzanne Daniels no está tan segura. Aunque sus competidores han reabierto, sus asientos en el interior permanecen cerrados, y ella no sabe cuándo se sentirá segura de hacer lo mismo. “Se siente que es pronto”, dijo Daniels. “En mi instinto, no se siente bien o correcto”. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. 