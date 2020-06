Previous Next Corte de EEUU rechaza anular programa DACA Estudiantes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) celebran frente a la Corte Suprema de los EE. UU. Después de que la Corte Suprema rechaza el intento del presidente Donald Trump de poner fin a las protecciones legales para los jóvenes inmigrantes.

Posted:

WASHINGTON, D.C. — La Corte Suprema rechazó el jueves el esfuerzo del presidente Donald Trump para poner fin a las protecciones legales para 650.000 jóvenes inmigrantes beneficiados por el programa DACA, un importante revés al mandatario en plena campaña de reelección. Es casi seguro que el fallo de relevancia al tema en la campaña de Trump, dada la retórica antiinmigrante de su primera campaña presidencial en 2016 y las restricciones que ha impuesto desde entonces. Los jueces rechazaron los argumentos de la administración de que el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia, creado hace ocho años, es ilegal y que los tribunales no tienen un papel que desempeñar en la revisión de la decisión de poner fin a DACA, por las siglas del programa en inglés.

Posted in Nacional on Thursday, June 18, 2020 9:58 am.