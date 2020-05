Previous Next Condena gobernador Abbott encarcelamiento de dueña de salón de belleza por violar normas de cuarentena En medio de la preocupación por la propagación de COVID-19, la propietaria del salón, Shelley Luther, usa una máscara mientras abre la puerta para que un visitante entre en su recién inaugurado Salón A la Mode en Dallas.

DALLAS — El gobernador de Texas Greg Abbott condenó la decisión del juez del condado de Dallas, Eric Moye, de condenar a la dueña de un salón de belleza en Texas a una semana de cárcel por mantener abierto su negocio a pesar de las restricciones impuestas debido a la pandemia de coronavirus. Shelley Luther quedó detenida en la cárcel del condado de Dallas tras una audiencia por video que la declaró culpable de desacato. Mientras tanto, el gobernador Greg Abbott mitigó las restricciones en el estado el viernes para permitir la reapertura de peluquerías y salones de belleza, entre otros negocios. “Me uno al procurador general en el desacuerdo con la acción excesiva del juez de Dallas que encarceló a Shelley Luther durante siete días. Como he dejado claro en declaraciones anteriores, encarcelar a los texanos por incumplimiento de las órdenes ejecutivas siempre debe ser la última opción disponible. El cumplimiento de las órdenes ejecutivas durante esta pandemia es importante para garantizar la seguridad pública; Sin embargo, seguramente hay menos restricciones”. El mes pasado se citó a Luther por mantener abierto su salón en Dallas a pesar de de las ordenanzas estatales y municipales que ordenaban el cierre de negocios no esenciales. Luther dijo en la audiencia del martes que mantuvo abierto el salón porque necesitaba dinero. “No podía alimentar a mi familia y mis estilistas no podían alimentar a sus familias”, dijo. Añadió que había solicitado un préstamo federal, pero que lo recibió apenas el domingo. El juez del condado de Dallas, Eric Moye, ofreció a Luther imponerle una multa en lugar de cárcel si ofrecía disculpas y prometía no reabrir mientras no se la autorizara. Luther se negó. “Alimentar a mis chicos no es una decisión egoísta”, dijo. “Si usted cree que la ley es más importante que alimentar a los niños, por favor, siga con su decisión, pero yo no voy a cerrar mi salón”. Moye escribió en su fallo: “El desacato a la orden de la corte fue abierto, flagrante e intencional”. Dijo que ante la oportunidad de disculparse, Luther “no ha expresado la menor contrición ni remordimiento”. El gobernador de Texas Greg Abbott condenó la decision del juez Moye diciendo: “Me uní a la Procuraduría General en el desacuerdo con la acción excesiva del juez de Dallas que encarceló a Shelley Luther durante siete días. Como he dejado claro en declaraciones anteriores, encarcelar a los texanos por incumplimiento de las órdenes ejecutivas siempre debe ser la última opción disponible. El cumplimiento de las órdenes ejecutivas durante esta pandemia es importante para garantizar la seguridad pública; Sin embargo, seguramente hay menos restricciones”. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Wednesday, May 6, 2020 2:08 pm.