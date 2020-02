Previous Next CIFRAS: Coronavirus provoca 83 mil casos, 2 mil 800 muertos en el mundo Un paramédico con una máscara sale de una carpa instalada por la Protección Civil italiana fuera de la sala de emergencias del hospital Piacenza, norte de Italia.

Posted:

Un brote viral que comenzó en China ha infectado a más de 83 mil personas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud nombró a la enfermedad COVID-19, en referencia a su aparición el año pasado y al coronavirus que la provoca. A continuación, presentamos las cifras más recientes reportadas por las autoridades de salud de cada país hasta el miércoles en Beijing: —China continental: 2 mil 788 muertos entre 78 mil 824 casos, la mayoría en la provincia central de Hubei —Hong Kong: 92 casos, 2 muertos —Macao: 10 casos —Corea del Sur: 2.337 casos, 13 muertos —Japón: 927 casos, incluidos 705 en el crucero Diamond Princess; 10 muertos —Italia: 650 casos, 15 muertos —Irán: 388 casos, 34 muertos —Singapur: 96 —Estados Unidos: 60 —Alemania: 53 —Kuwait: 45 —Tailandia: 41 —Francia: 38 casos, 2 muertos —Bahréin: 36 —Taiwán: 34 casos, 1 muerto —España: 32 —Malasia: 25 —Australia: 23 —Emiratos Árabes Unidos: 19 —Vietnam: 16 —Gran Bretaña: 15 —Canadá: 14 —Suecia: 7 —Irak: 6 —Omán: 6 —Rusia: 5 —Croacia: 5 —Suiza: 5 —Grecia: 4 —Filipinas: 3 casos, 1 muerto —India: 3 —Israel: 3 —Líbano: 3 —México: 2 —Pakistán: 2 —Finlandia: 2 —Holanda: 2 —Austria: 2 —Bélgica: 1 —Nepal: 1 —Sri Lanka: 1 —Camboya: 1 —Egipto: 1 —Argelia: 1 —Afganistán: 1 —Brasil: 1 —Macedonia del Norte: 1 —Georgia: 1 —Estonia: 1 —Lituania: 1 —Rumania: 1 —Bielorrusia: 1 —Noruega: 1 —Dinamarca: 1 —Nueva Zelanda: 1 —Nigeria: 1 © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Friday, February 28, 2020 10:29 am.