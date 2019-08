Previous Next Asusta a gente petardeo de motos en Times Square Un fuerte petardeo de motocicletas asustó a mucha gente en Times Square, que tras las recientes masacres en varias ciudades de Estados Unidos confundió el ruido con un tiroteo, salió disparada a buscar cubierta y entró a teatros empujando las puertas.

NUEVA YORK — Un fuerte petardeo de motocicletas asustó a mucha gente en Times Square, que tras las recientes masacres en varias ciudades de Estados Unidos confundió el ruido con un tiroteo, salió disparada a buscar cubierta y entró a teatros empujando las puertas. El Departamento de Policía de Nueva York, que dijo que recibió muchas llamadas al número de emergencias 911, envió un mensaje por Twitter para asegurar al público que, “No hay un #AtacanteActivo en #TimesSquare. El petardeo de motos que estaban pasando sonó como disparos”. “Por favor que no cunda el pánico. ¡La zona de Times Square es muy segura!” Pero después de que 31 personas murieron en dos masacres en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, en menos de 24 horas durante el fin de semana, el gran estruendo que de pronto retumbó el martes por la noche en el vecindario del centro de Manhattan, un centro de entretenimiento muy turístico, hizo que la gente saliera corriendo y gritando por todos lados. Un video muestra a una muchedumbre saliendo disparada del área, mientras algunos se cubren detrás de unos vehículos. Gideon Glick, actor en “To Kill a Mockingbird” (“Matar un ruiseñor”) en el Teatro Shubert, dijo que tuvieron que parar el espectáculo debido al caos. “Unas personas que gritaban trataron de ingresar al teatro a la fuerza para protegerse. El público comenzó a gritar y los actores salieron del escenario. Este es el mundo en que vivimos. Este no puede ser nuestro mundo”. El Departamento de Bomberos de Nueva York dijo que nueve personas resultaron heridas, de las cuales seis fueron llevadas a hospitales. La mayoría de las heridas eran leves. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

