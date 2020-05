Astronautas entran a la Estación Espacial Internacional

SpaceX atraca en la Estación Espacial Internacional con dos astronautas de la NASA por primera vez

ACTUALIZACION. Astronautas de la tripulación comercial se unen a la expedición 63 Los astronautas de la NASA Robert Behnken y Douglas Hurley a bordo del SpaceX Dragon Endeavor han llegado a la Estación Espacial Internacional para unirse al comandante de la Expedición 63 y al astronauta de la NASA Chris Cassidy y los cosmonautas Anatoly Ivanishin e Ivan Vagner de la agencia espacial rusa Roscosmos. Los miembros de la tripulación primero abrieron la escotilla entre la estación espacial y Dragon ... ORLANDO, Fla. - La cápsula Crew Dragon de SpaceX se abrió camino a la Estación Espacial Internacional el domingo por la mañana, atracando y marcando de manera autónoma la primera vez que una cápsula comercial estadounidense con humanos a bordo realizó la hazaña. El acoplamiento, que concluyó poco antes de las 10:30 a.m. EDT, llegó al final de un viaje de 19 horas en el espacio para la cápsula recientemente renombrada, ahora llamada "Endeavour". El nombre fue elegido por los astronautas Doug Hurley y Bob Behnken, quienes asistieron a la misión, como una devolución de llamada al transbordador espacial Endeavour que los llevó al espacio por primera vez en vuelos separados. Para los dos amigos cercanos, esta era su misión primero juntos. "Ha sido un verdadero honor ser solo una pequeña parte de este esfuerzo de nueve años desde la última vez que una nave espacial de los Estados Unidos fue atracada con la Estación Espacial Internacional", dijo Hurley después de que los 12 pines de captura se engancharan en Crew Dragon, creando un sello hermético con la ISS. Luego vino la llamada del Centro Espacial Johnson: “Endeavour , este es Houston. Bob y Doug, bienvenidos a la Estación Espacial Internacional después de su espectacular encuentro y atraque del primer vehículo Crew Dragon. Por primera vez desde el retiro del transbordador espacial, completó un viaje histórico a la EEI y abrió un nuevo capítulo en exploración espacial humana ". La misión del fin de semana sacó a Estados Unidos del período seco que ha sufrido durante nueve años, ya que perdió la capacidad de lanzar a sus astronautas al finalizar el programa del transbordador en 2011. Eso llegó a las 3:22 p.m. EDT. El sábado, cuando un cohete SpaceX Falcon 9 despegó a través de cielos despejados de verano en el Centro Espacial Kennedy llevando a Hurley y Behnken a la órbita terrestre baja. SpaceX fue uno de los dos contratistas elegidos por la NASA en 2014, el otro fue Boeing, para desarrollar un vehículo con calificación humana. El Crew Dragon de SpaceX estaba listo para volar primero. Desde su lanzamiento, Behnken y Hurley han tenido la oportunidad de operar dos maniobras manuales dentro del vehículo, así como dormir un poco. El domingo se despertaron con el "Planet Caravan" de Black Sabbath y la letra: "Navegamos a través de cielos interminables, las estrellas brillan como ojos". Es costumbre que la NASA despierte a sus astronautas con música. Flotando junto con ellos a la ISS estaba "Tremor", un dinosaurio relleno y brillante que sirvió como indicador de cero G para la misión, elegido por los dos hijos del astronauta, el hijo de Behnken, Theodore, de 6 años, y el hijo de Hurley, Jack, de 10. "Es algo genial para nosotros tener la oportunidad de hacerlo para nuestros dos hijos, quienes espero estén muy emocionados de ver su juguete flotando con nosotros", dijo Behnken en un video grabado dentro de la cápsula. Durante una conferencia de prensa posterior al lanzamiento el sábado, el fundador de SpaceX, Elon Musk, habló sobre la emoción del lanzamiento, uno en el que él y su compañía han estado trabajando desde 2002. Musk hizo que su equipo pusiera una ventana a la versión de carga de Dragon, que voló primero, para no olvidar el premio: vuelo espacial humano. "Estoy realmente abrumado por la emoción, y es realmente difícil hablar", dijo Musk. Si bien el lanzamiento y el acoplamiento tuvieron éxito, Musk tuvo cuidado de celebrar demasiado temprano. Behnken y Hurley probablemente pasarán varios meses en la estación antes de chapotear en la costa de Florida en el Océano Atlántico. "El regreso es más peligroso en algunos aspectos que el ascenso", dijo Musk. "Así que no queremos declarar la victoria todavía. Necesitamos llevarlos a casa con seguridad ". © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

