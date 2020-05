Astronautas de la NASA despegan en un cohete de SpaceX, marcando una nueva era en los viajes al espacio

Previous Next Home Launch Un SpaceX Falcon 9, con los astronautas de la NASA Doug Hurley y Bob Behnken en la cápsula Crew Dragon, despega de la plataforma 39-A en el Centro Espacial Kennedy en Cabo Cañaveral, Florida, el sábado 30 de mayo de 2020. Los dos astronautas están en el vuelo de prueba de SpaceX a la Estación Espacial Internacional. Por primera vez en casi una década, los astronautas volaron hacia la órbita a bordo de un cohete estadounidense desde suelo estadounidense, el primero para una empresa privada. (Foto AP / David J. Phillip) Buy this photo

Washington, 30 May (Notimex).- Los astronautas de la NASA, Bob Behnken y Doug Hurley, despegaron hoy a las 14:22 (hora local) en la cápsula Crew Dragón de la nave de SpaceX, rumbo a la Estación Espacial Internacional (EEI), en el primer intento comercial para abrir el cosmos al turismo espacial. La misión Demo-2 de la Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) de Estados Unidos y de la compañía SpaceX, del multimillonario Elon Musk, tuvo como punto de partida el Centro Espacial John F. Kennedy, en Cabo Cañaveral, Florida. El lanzamiento ocurrió sin contratiempos y desde los primeros segundos se escucharon los emocionados aplausos de los que se encontraban en la estación de despegue. El presidente estadounidense, Donald Trump, asistió este sábado al lanzamiento de la cápsula Crew Dragon en el evento considerado "histórico". Después de 19 horas de viaje, los astronautas llegarán a la Estación Espacial Internacional para permanecer ahí trabajando alrededor de uno y cuatro meses en el primer viaje privado de la historia. Estados Unidos no ha lanzado sus propios astronautas al espacio desde que, en 2011, llegó a su fin el Programa del Transbordador Espacial. Debido a esa decisión gubernamental, la NASA se ha visto obligada a enviar a Rusia a sus astronautas a entrenar a la nave espacial Soyuz, lo que le ha costado 86 millones de dólares por cada uno. Sin embargo, en lugar de buscar crear un transbordador propio, decidió solicitar a un actor privado, Elon Musk, la cooperación para poner en órbita nuevamente a astronautas estadounidenses. Con el despegue, se espera que la NASA deje de depender de Rusia para realizar operaciones en el espacio exterior. La importancia de Space X radica en que su creador, Elon Musk, impulsó la empresa con el objetivo de llevar personas al espacio con el objetivo final de colonizar Marte. Sin embargo, Musk no es el único con esa ambición. Boeing, Virgin y Blue Origin, de Jeff Bezons, también tienen las mismas intenciones, aunque con el reciente despegue del Crew Dragon, han quedado en desventaja. El primer intento de lanzamiento el pasado miércoles 27, fue suspendido y pospuesto para este sábado, debido al mal tiempo que se presentó el miércoles y que no garantizó medidas de seguridad suficientes. Por eso, el Centro Nacional de Huracanes estudio las posibilidades de que un sistema de bajas presiones se convirtiera en una tormenta tropical en el oceáno Atlántico. Este lanzamiento es el primer pues busca volver a enviar astronautas desde Estados Unidos a la Estación Espacial Internacional. Probablemente, el desarrollo de la tecnología y la confrontación comercial con China, también sea otro factor para que Estados Unidos esté interesado en reimpulsar la carrera espacial. Neil deGrasse Tyson, astrofísico y uno de los más importantes divulgadores científicos actuales, ha cuestionado que en el pasado, Estados Unidos no haya dedicado presupuesto federal a la NASA, debido a la falta de competencia con otra nación, como en la década de 1960 ocurriera con la Unión Soviética. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

