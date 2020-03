Anuncia gobierno de Trump cierre de frontera con México a viajes no esenciales

Previous Next Puente Nuevo Peatones se encuentran haciendo fila desde Matamoros, Tamps., hacia Brownsville, Texas, en las inmediaciones del Puente Gateway, el viernes 20 de marzo. El gobierno Trump restringirá el cruce de México a Estados Unidos a partir del sábado 21 de marzo de 2020. Buy this photo

Posted:

WASHINGTON, D.C. — Este viernes, el gobierno del presidente Donald Trump anunció el cierre de la frontera con México a viajes no esenciales para frenar propagación del coronavirus, limitando el ingreso a EEUU de personas sin documentación. Al igual que se hizo con la frontera con Canadá, el secretario de Estado de EEUU Mike Pompeo anunció las nuevas restricciones para la frontera sur mientras intentan contener la propagación de la pandemia de coronavirus. Pompeo señaló que trabajan con México en un plan que suspende gran parte de los cruces transfronterizos. El plan es similar a las restricciones ya anunciadas para viajes no esenciales entre Estados Unidos y Canadá, pero recalcó que no impactará el tráfico comercial. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, dijo el jueves que propuso medidas al secretario de Estado estadounidense Mike Pompeo, que “no paralicen la actividad económica y mantengan abierta la frontera al comercio y al trabajo”. Pompeo señaló en Twitter que trabaja en estrecha colaboración con su homólogo mexicano “en restricciones de viaje que equilibran la protección de nuestros ciudadanos ante más contagios de #COVID19. Juntos podemos reducir los riesgos para la salud pública y priorizar el comercio transfronterizo esencial”. Funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP por sus siglas en inglés) informaron el jueves a líderes empresariales sobre los planes para prohibir los viajes no esenciales, una medida similar a la anunciada antes esta semana para la frontera con Canadá, dijo Paola Ávila, presidenta de la cámara empresarial Border Trade Alliance. La medida cerrará de facto Estados Unidos a las visitas con motivos turísticos y recreativos desde la frontera sur, apuntó Ávila, quien participó en una teleconferencia con representantes de la CBP. Estados Unidos proporcionó una larga lista de trabajadores “esenciales” que no se verían afectados por las restricciones, incluyendo empleados agrícolas, de restaurantes y tiendas de alimentación, y conductores de autobús, añadió Ávila. México estaba preparando medidas similares para visitantes procedentes de Estados Unidos. La frontera entre Estados Unidos y Canadá cerrará hoy por la noche en ambas direcciones a todo viaje que no sea esencial, anunció el gobierno canadiense. El primer ministro Justin Trudeau informó que las medidas de distanciamiento social anunciadas en su país estarán vigentes “por semanas o meses”. Ambos países han estado negociando en días recientes la manera de cancelar los viajes de turismo y familiares, pero manteniendo el comercio intacto. Canadá envía a Estados Unidos el 75% de sus exportaciones, mientras el 18% de las exportaciones estadounidenses van a Canadá. Gran parte del suministro alimenticio canadiense viene de o pasa por Estados Unidos. Con información de Associated Press © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Friday, March 20, 2020 11:40 am.