Amplía EEUU revisiones a viajeros por coronavirus Los pasajeros del vuelo UA850 de United directo desde Beijing llegan a la Terminal 5 en el Aeropuerto Internacional O'Hare, el viernes 24 de enero de 2020 en Chicago. Autoridades de salud de Estados Unidos están ampliando las revisiones a los viajeros internacionales en busca de señales de un nuevo virus originado en China.

WASHINGTON, D.C. — Las autoridades de salud de Estados Unidos están ampliando las revisiones a los viajeros internacionales en busca de señales de un nuevo virus originado en China, aunque sostienen que el riesgo para los estadounidenses es bajo. Para el “estadounidense individualmente, esto no debe afectar su vida cotidiana”, dijo el martes el secretario de Salud, Alex Azar, a la prensa. Hasta el momento se han confirmado cinco casos del coronavirus en Estados Unidos y no hay señales de que hayan contagiado la enfermedad respiratoria a quienes los rodean. Si bien los informes desde China indican que algunas personas pueden haber transmitido la enfermedad antes de exhibir los síntomas, no hay muestras de ello en Estados Unidos, dijo el doctor Robert Redfield, director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). Y si bien se sabe que algunos virus se contagian antes de la aparición de los síntomas _como en el caso de la gripa_ las autoridades de salud dicen que eso menos preocupante que los pacientes evidentemente contagiosos. Los CDC ya controlan los arribos en cinco aeropuertos que recibían vuelos directos de la zona más afectada de China. Si bien el país asiático ha decretado amplias prohibiciones de viajes, hay viajeros que estuvieron en China y llegan desde terceros países. Los CDC están ajustando los exámenes en 15 “estaciones de cuarentena” en aeropuertos y otros lugares donde los trabajadores de la salud examinan habitualmente a los viajeros. Pero un viajero podría no estar enfermo en ese momento, dijo la doctora Nancy Messonnier. En los exámenes se explica a los viajeros que sufren síntomas tales como fiebre o tos al regresar de la zona del brote, deben consultar al médico. Eso es precisamente lo que hicieron los dos primeros enfermos en Estados Unidos. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

