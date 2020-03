Previous Next Alcalde de Miami da positivo para COVID-19 alcalde de la ciudad de Miami dio positivo para el nuevo virus después de una reunión con un alto funcionario brasileño que también estuvo cerca del presidente Donald Trump.

MIAMI, Florida — El alcalde de la ciudad de Miami dio positivo para el nuevo virus después de una reunión con un alto funcionario brasileño que también estuvo cerca del presidente Donald Trump. El alcalde Francis Suarez dijo en un comunicado el viernes que no experimentaba síntomas. Aconsejó a cualquiera que le hubiese estrechado la mano o se hubiese hallado cerca de él desde el lunes que se aislara voluntariamente por 14 días. Políticos de Florida, como el senador Rick Scott, expresaron preocupación por haber estado en contacto con el secretario de prensa de la presidencia brasileña Fábio Wajngarten, quien dio positivo después de una visita al resort de Mar-a-Lago de Trump el fin de semana pasado junto con el presidente Jair Bolsonaro. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

