Abbott reabrirá Texas el lunes; escuelas cerradas

A USTIN — El gobernador republicano Greg Abbott comenzó el viernes una lenta reapertura de Texas con órdenes que permiten a las tiendas minoristas vender artículos en la acera, permite que los visitantes regresen a los parques estatales y devuelven a los médicos a quirófanos después de que se les prohibió realizar cirugías no esenciales durante semanas. Las restricciones suavizadas en Texas, que Abbott dijo que comenzarán gradualmente a partir de la próxima semana, se produjeron un día después de que el presidente Donald Trump dio a los gobernadores una hoja de ruta para recuperarse del dolor económico de la pandemia de coronavirus. Abbott dijo que anunciaría otra fase de reapertura el 27 de abril, pero no expuso de inmediato los criterios o qué tipo de negocios se les permitiría reanudar. Sin embargo, las universidades y escuelas de más de 5 millones de estudiantes de escuelas públicas de Texas no se reabrirán antes del verano, y Abbott dijo que las órdenes más amplias para quedarse en casa diseñadas para aumentar el distanciamiento social seguirán vigentes hasta fin de mes. “Paso a paso, abriremos Texas”, dijo Abbott durante un anuncio televisado desde el Capitolio de Texas. Al menos 17.300 personas en Texas han dado positivo por el virus, y más de 400 han muerto. El nuevo coronavirus causa síntomas leves o moderados para la mayoría de las personas, pero para algunos, especialmente los adultos mayores y las personas con problemas de salud existentes, puede causar enfermedades más graves o la muerte. Las pruebas en Texas se han retrasado hasta lo último en los EEUU. Abbott dijo que un componente central de levantar gradualmente las restricciones sería aumentar las pruebas, pero no se comprometió a un número o umbral, y agregó que para “finales de abril y principios de mayo” el estado tendría capacidad de prueba adicional, reforzado por el sector privado. Las pautas de la Casa Blanca recomiendan que los estados pasen puntos de control que analicen casos nuevos, pruebas y datos de vigilancia durante los 14 días anteriores antes de avanzar de una fase a otra. Los gobernadores de ambos partidos han dejado en claro que se moverán a su propio ritmo. Abbott enfrenta ataques políticos agudos desde ambos lados del pasillo. Los conservadores se alinean detrás de Trump y presionan a Abbott para que desate las empresas, ya que Texas, una de las economías más grandes del mundo, está luchando para manejar el golpe de más de 1 millón de personas que han quienes han solicitado el desempleo desde que comenzó la crisis. Los demócratas, que tienen la oportunidad de retomar la Casa de Texas en noviembre por primera vez en 20 años, están aumentando sus críticas sobre la capacidad de prueba de Texas y un suministro extendido de equipos de protección para los trabajadores médicos. Abbott dijo que quitar las restricciones a las empresas no significa que los empleadores deberían obligar a los trabajadores que están preocupados por contraer COVID-19 nuevamente en el trabajo. “Necesitamos asegurarnos de que nuestros empleados se sientan seguros”, dijo. Recientemente, algunas ciudades de Texas han implementado programas para que cualquiera pueda hacerse la prueba, independientemente de si son sintomáticos. En Austin, los funcionarios de salud pública anunciaron el viernes un plan para aumentar las pruebas hasta 2,000 por semana con una aplicación en línea que permite a las personas evitar una referencia de un médico. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

