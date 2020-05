5 heridos de bala durante una fiesta en un parque en Texas

Posted:

FORT WORTH, Texas, EE.UU. (AP) — Cinco personas resultaron heridas de bala durante una fiesta en un parque en Texas que atrajo a unas 600 personas a pesar de las pautas locales sobre distanciamiento social debido al coronavirus, dijo la policía. La balacera ocurrió el domingo por la noche en Village Creek Park en Fort Worth. El oficial de Fort Worth, Buddy Calzada, dijo que se dispararon fuegos artificiales, y luego testigos que informaron haber escuchado unos 30 disparos, informó el diario Fort Worth Star-Telegram. Dos heridos están graves y tres sufrieron lesiones no letales, indicó el oficial El parque estaba abierto al público, pero siguen vigentes las medidas de distanciamiento social por el coronavirus. Calzada dijo que las autoridades estatales y federales están ayudando en la investigación. Hasta el momento no hay nadie detenido. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Nacional on Monday, May 11, 2020 11:28 am.