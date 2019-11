Previous Next Trasladan a heridos LeBarón a Estados Unidos El Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, informó que trasladaron a los cinco niños heridos en la masacre de la familia LeBarón a Estados Unidos. Buy this photo

Posted:

CIUDAD DE MEXICO — El Embajador de Estados Unidos en México, Christopher Landau, informó que trasladaron a los cinco niños heridos en la masacre de la familia LeBarón a Estados Unidos. En su cuenta de Twitter, el abogado de profesión lamentó el asesinato de 9 personas, 3 mujeres y 6 niños, ayer en los límites de Sonora y Chihuahua. “En nombre de Estados Unidos, deseo expresar mi más profundo pésame a las familias de las víctimas de los hechos de ayer en la sierra Sonora/Chihuahua”, manifestó. “Autoridades mexicanas nos informan que 9 personas (3 mujeres y 6 niños) perecieron y 5 niños fueron heridos y han sido trasladados a Estados Unidos”. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Mexico on Tuesday, November 5, 2019 11:35 am.