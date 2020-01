Previous Next Se fugan tres reos en México con pedido de extradición a EEUU La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la fuga de tres reos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en Xochimilco, cuyos procesos penales se llevan ante juzgados federales y sobre quienes pesa una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos.

Posted:

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó sobre la fuga de tres reos del Reclusorio Preventivo Varonil Sur, ubicado en Xochimilco, cuyos procesos penales se llevan ante juzgados federales y sobre quienes pesa una solicitud de extradición del gobierno de Estados Unidos. Medios de comunicación dieron a conocer que, de acuerdo a la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, los reos son Luis Fernando Meza González y Víctor Manuel Félix Beltrán, quien habría sido el operador financieron de Joaquín ‘El Chapo” Guzmán, originarios de Culiacán, Sinaloa, recluidos por delitos contra la salud, así como de Yael Osuna Navarro, originario de Nayarit, acusado por asociación delictuosa. La Fiscalía capitalina informó que abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos esta mañana y puso en marcha las indagaciones. También estableció comunicación con la Fiscalía General de la República, ya que los delitos que se cometieron son de índole federal. La Subsecretaría precisó que al interior del Reclusorio se activó el protocolo de evasión, consistente en el cierre de accesos y salidas, la búsqueda y verificación de las personas en las instalaciones y se dio aviso a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y a la Fiscalía. Además se llevó a cabo el monitoreo de cámaras al interior y exterior del centro, junto con personal del Ministerio Público, e implementó un operativo de búsqueda en las colonias cercanas con elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, así como desde las cámaras del C5. Con información de La Jornada © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Mexico on Wednesday, January 29, 2020 11:50 am.