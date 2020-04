Reynosa reporta una muerte por COVID-19

Previous Next Clinica Hospital 29, Belisario Domínguez 200427082. Ciudad de México, 27 Abr 2020 (Notimex-Karen Melo).- Inmediaciones de la clínica 29, que está en proceso de conversión para atender únicamente pacientes COVID-19. En la mañana se manifestaron sus enfermeros al interior, pues no cuentan con las condiciones y sus pacientes de medicina interna corren alto riesgo de contagio, por lo que algunos familiares están solicitando el alta voluntaria. Antes de entrar a visita, se les toma la temperatura, hace un breve cuestionario sobre síntomas y se les brinda gen antibacterial como medida preventiva. Ciudad de México, 27 de abril de 2020. NOTIMEX/FOTO/KAREN MELO/KMG/HTH Buy this photo

Aumentan a 18 defunciones y 419 casos de COVID-19 en Tamaulipas Ciudad Victoria, 27 Abr (Notimex).- La secretaría de Salud de Tamaulipas, Gloria Molina Gamboa informó que este lunes se reportó una defunción más en el estado, por lo que la cifra de fallecimientos aumentó a 18. Esta muerte se registró en Reynosa en el IMSS HGZ 15. Se trata de un paciente de 54 años que tenía hipertensión arterial descompensada. Asimismo, dio a conocer que durante la mañana y tarde de este lunes se confirmaron 11 nuevos casos positivos a COVID-19 por medio del laboratorio privado autorizado por la federación para analizar muestras, además hay un caso recuperado. Los casos positivos corresponden a 11 hombres, seis en el municipio de Tampico de 61, 58, 48, 44, 38, y 34 años de edad; cuatro de Madero, de 57, 52, 43 y 30 años; así como uno de Altamira de 29 años de edad. El caso recuperado es de un paciente de Matamoros de 26 años. Por lo tanto, el conteo oficial asciende a 419 casos positivos, 34 recuperados y 18 defunciones. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

