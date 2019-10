¿Quién es Ovidio "El Ratón" Guzmán?

Culiacán, 17 Oct. (Notimex).- Ovidio Guzmán López, "El Ratón", hijo del narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán, fue detenido este jueves por fuerzas federales, confirmó el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo.

Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar, otros de los hijos de "El Chapo", han figurado más en las labores del Cártel de Sinaloa, mientras Ovidio se mantenía en un bajo perfil.

Junto a su hermano Joaquín Guzmán López, Ovidio fue acusado en el vecino país por cargos de asociación delictuosa relacionados con drogas ilícitas, informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en febrero pasado.

Los fiscales alegaron que los hermanos se asociaron para distribuir cocaína, metanfetaminas y marihuana en Estados Unidos provenientes de México y de otras partes del mundo de 2008 al 2018.

Ovidio es hermano de Édgar Guzmán, quien fue abatido presuntamente por miembros del Cártel de los Beltrán Leyva, el 10 de mayo de 2008; este enfrentamiento a balazos se registró en un estacionamiento de un centro comercial del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. Sus otros dos hermanos se llaman Joaquín y Griselda.

El ahora detenido, quien tiene 28 años, es hijo del matrimonio de "El Chapo" con Griselda López Pérez.

En una entrevista que le hizo un blog de noticias argentino, Ovidio dijo: “Yo no soy de lujos y ni de carros deportivos, a mi me gustan los caballos y los gallos finos, siempre con una y con otra me verán pasear".