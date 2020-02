Previous Next Nueves muertos por ataque a tiros a negocio de videojuegos en México Cuatro hombres armados atacaron a disparos a varias personas que estaban en un negocio de videojuegos en el occidente de México, matando a nueve, entre ellos tres adolescentes de 12, 13 y 14 años, informaron las autoridades.

CIUDAD DE MÉXICO — Cuatro hombres armados atacaron a disparos a varias personas que estaban en un negocio de videojuegos en el occidente de México, matando a nueve, entre ellos tres adolescentes de 12, 13 y 14 años, informaron las autoridades. El ataque también dejó otras dos personas heridas, agregaron los fiscales del estado de Michoacán el lunes por la noche. Aparentemente, los atacantes iban contra personas específicas, pero luego abrieron fuego indiscriminadamente contra los clientes. Dos de las víctimas tenían 17 y 18 años de edad. El ataque ocurrió el lunes en la ciudad de Uruapan, donde la violencia ha alcanzado proporciones impactantes. Durante el fin de semana, los investigadores también encontraron los cuerpos descompuestos de 11 personas en tumbas clandestinas en Uruapan. Los fiscales dijeron que estaban investigando el caso de una persona desaparecida cuando recibieron un aviso sobre las fosas clandestinas. Y el viernes en Uruapan, hombres armados atacaron una patrulla de la policía municipal, matando a un agente e hiriendo a otros dos. Las guerras territoriales entre los cárteles de drogas de Jalisco y los Viagras, así como sus predecesores, han ensangrentado la ciudad desde hace varios años. En agosto, hombres armados del cártel de Jalisco dejaron nueve cuerpos colgando de un paso elevado, con siete cadáveres más desmembrados y arrojados en una avenida cercana. En otra zona fueron gallados tres cadáveres más, para un total de 19. Colgaron una pancarta desde el paso elevado, amenazando a los Viagras. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Mexico on Tuesday, February 4, 2020 10:44 am.