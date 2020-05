Muere en Matamoros un médico del IMSS

Previous Next Medico Matamoros COVID-19 El drama del personal del IMSS por la pandemia de COVID-19 se agravó luego que un médico de la Clínica 13 en Matamoros murió por coronavirus, informó ayer la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

MATAMOROS, Tamaulipas—El drama del personal del IMSS por la pandemia de COVID-19 se agravó luego que un médico de la Clínica 13 en Matamoros murió por coronavirus, informó el domingo la Secretaría de Salud de Tamaulipas. La semana pasada, un laboratorista de 50 años falleció al contraer el nuevo virus y, en abril, dos enfermeras dieron positivo, todos trabajadores de ese hospital. Salud estatal informó el domingo que el fallecido es el médico urgenciólogo Israel Rodríguez, de 36 años, quien atendía a pacientes contagiados de COVID-19. De acuerdo con la dependencia, Rodríguez tenía antecedentes de hipertensión arterial sistémica descontrolada y obesidad mórbida, entre otros padecimientos. A través de redes sociales, compañeros informaron que, desde hace varios días, el médico presentó los síntomas del coronavirus como fiebre alta, tos y dolor de cabeza, por lo que tuvo que abandonar su trabajo. Debido a que su salud se complicó, precisaron, fue trasladado al Hospital Regional 270 del IMSS en Reynosa, donde falleció el sábado. Agregaron que la esposa del médico, que dejó en la orfandad a dos niños, también reporta síntomas de COVID-19. La Secretaria de Salud estatal, Gloria Molina, confirmó el domingo 20 nuevos casos en Tamaulipas y tres defunciones. De estos casos 11 son de Matamoros, donde en los últimos días se han disparado los contagios. Así, la cifra estatal asciende a 819 positivos y 45 fallecimientos, siendo Matamoros la ciudad más afectada con 182 contagios. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

