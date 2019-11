Previous Next LO ÚLTIMO: Trump ofrece ayuda a México contra narcotráfico; víctimas iban en camino de terracería El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo (izq.), indicó que uno de los menores lesionados de la familia LeBarón tiene una herida de bala en la espalda, pero se reporta fuera de peligro. Buy this photo

CIUDAD DE MÉXICO — Las noticias más recientes sobre el asesinato de al menos tres mujeres y seis niños a manos de un cártel en el norte de México (todas las horas son locales): ___ 10:45 Un hombre de Utah dijo que las tres mujeres asesinadas por miembros de un cártel en el norte de México eran su tía y dos primas, y que iban con niños en tres vehículos sobre un camino de terracería que utilizaban con frecuencia sin contratiempos. Taylor Langford dijo en entrevista el martes que quienes le contaron lo sucedido fueron su padre y su tío, quienes según Langford, fueron al lugar de la masacre y hablaron con autoridades mexicanas. En el lugar también fueron asesinados seis niños. Langford dijo que primero balearon hasta que quedó envuelto en llamas el vehículo conducido por Rhonita Miller, que estaba a unos 16 kilómetros (10 millas) atrás de otras dos camionetas. Miller y sus cuatro hijos, entre ellos bebés gemelos, murieron quemados. Agregó que después atacaron a los otros dos vehículos. Christina Langford iba con su bebé en uno de ellos y en el auto que Dawna Langford conducía iban nueve niños. Langford agregó que sobrevivió una niña de 9 años que recibió un tiro en el brazo y fue encontrada horas después. Miller se dirigía a Phoenix para recoger a su esposo en el aeropuerto, dijo Langford, y las otras dos mujeres iban a visitar a parientes que viven en México, agregó. ___ 7:55 El presidente Donald Trump le está ofreciendo al gobierno de México ayuda no especificada para “librar la guerra” contra los cárteles del narcotráfico después de que una familia de una rama escindida de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fuera masacrada en el norte de México. “Este es el momento para que México, con la ayuda de Estados Unidos, emprenda una GUERRA contra los cárteles de la droga y los elimine de la faz de la Tierra. ¡Sólo esperamos una llamada de su nuevo gran presidente!”, agregó Trump en una serie de tuits. Agregó que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ha hecho de la lucha contra los cárteles de la droga un asunto prioritario. “Pero los cárteles se han vuelto tan grandes y poderosos que a veces se necesita un ejército para derrotar a un ejército!”, agregó. López Obrador ha favorecido un enfoque menos militarizado del problema, alegando que una política de confrontación frontal como la de sus predecesores sólo condujo a más violencia. ___ 7:15 La principal autoridad de seguridad de México informó el martes que al menos tres mujeres y seis niños fueron asesinados por los miembros de un cártel y que un menor más está desparecido. Los familiares dicen que las víctimas eran ciudadanos estadounidenses. El secretario de Seguridad, Alfonso Durazo, informó que los agresores pudieron haber confundido la camioneta de las víctimas con la de un cártel rival. Seis niños resultaron heridos en el ataque y cinco fueron llevados a hospitales en Phoenix, Arizona, agregó. Durazo dijo que el cártel de Sinaloa tiene presencia importante en la zona, pero está en lucha territorial con los rivales. El escalofriante ataque fue contra ciudadanos estadounidenses que viven en una comunidad fundada como parte de una filial de La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. La policía y soldados del ejército buscan al niño desaparecido. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

