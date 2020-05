Previous Next Llega coronvirus a asilo de ancianos en Nuevo León; reportan 12 contagiados El contagio de COVID-19 en un asilo de Nuevo León fue confirmado por el gobernador Jaime Rodríguez.

MONTERREY, México — La Secretaría de Salud de Nuevo León alertó el martes por un brote de Covid-19 en un asilo de ancianos, donde 12 personas dieron positivo al coronavirus. La dependencia no dio información sobre el lugar, pero trascendió que se ubica en el municipio de Guadalupe. Los afectados son 10 adultos mayores residentes en el asilo, la encargada del lugar y una cocinera, quien inició el contagio, informó Manuel de la O, titular de la Secretaría. El caso fue informado a la Secretaría el lunes por la noche. "Empezó con una persona de la cocina que acude ahí cada tercer día", dijo De la O. "Posteriormente contagió a la directora y así se dio la infección de este coronavirus". El Secretario detalló que las otras 138 personas que habitan y trabajan en el lugar son sospechosas y a todas se les aplicó la prueba, cuyos resultados se conocerán entre hoy y mañana. Agregó que la población de los asilos es especialmente vulnerable por su edad avanzada, además de que muchas de estas personas padecen enfermedades crónicas. En el informe diario sobre casos en Nuevo León, el lunes se reveló un deceso más de un hombre de 90 años residente de Escobedo, con lo que suman 26 fallecidos. Se sumaron 22 casos nuevos, para dar un total de 850 pacientes confirmados hasta ayer en el Estado. Del total de contagiados, 87 se encuentran hospitalizados, 15 de ellos en situación grave. Los 454 pacientes no recuperados superan a los 370 recuperados hasta el lunes por al noche.

