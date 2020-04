Instalarán túneles desinfectantes en Tamaulipas

Secretaria de Salud no constata eficacia

Previous Next Tuneles desinfectantes TÚNELES de desinfección serán instalados en accesos a hospitales y áreas de salud para proteger a pacientes y personal en nueve municipios de Tamaulipas. Buy this photo

Posted:

VICTORIA, Tamaulipas — El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, anunció que esta semana serán instalados 38 túneles de desinfección contra el coronavirus COVID-19, pese a que la Secretaria de Salud pidió evitarlos ya que no existe evidencia sobre su eficacia. El gobernador dijo en su cuenta de Twitter que los túneles de desinfección serán instalados en accesos a hospitales y áreas de salud para proteger a pacientes y personal en nueve municipios de Tamaulipas. En tanto, la Secretaría de Salud aseguró que hasta ahora no existe ninguna evidencia de que los arcos y túneles sanitizantes sean eficaces para realizar una desinfección del COVID19, y al contrario, podrían aumentar el riesgo de dispersión. Indicó que la concentración del desinfectante podría ser insuficiente para inactivar al virus. Incluso, el aerosol generado facilitaría la diseminación del virus que pudiera estar presente en la ropa, cabello o pertenencias de las personas que pasan por el túnel, señaló. Además, apuntó, la inhalación de sustancias desinfectantes puede causar, entre otras cosas, daños a las vías respiratorias, tos, estornudos e irritación de los bronquios, desencadenar ataques de asma, producir neumonitis química e irritación en piel, ojos y mucosas. “Estas tecnologías podrían generar una falsa sensación de seguridad de las personas y descuidar medidas básicas de prevención como lavado frecuente de manos, uso de etiqueta respiratoria y mantener una sana distancia. Hasta el momento la Secretaría de Salud no recomienda el uso y diseminación de estas tecnologías hasta que sea evaluada científicamente su efectividad, así como sus riesgos y beneficios. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Mexico on Tuesday, April 21, 2020 9:57 am.