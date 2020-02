Previous Next Identifican a dos probables responsables de la desaparición y muerte de la niña Fátima La FGJ identificó a dos probables responsables por el plagio y asesinato de la niña Fátima, Giovana "N" y Mario "N".

Posted:

CIUDADDEMEXICO — La Fiscalía General de Justicia (FGJ) informó esta mañana que solicitará ordenes de aprehensión contra dos personas relacionadas con la desaparición y feminicidio de Fátima, niña de siete años hallada sin vida, en Tláhuac. Ellos han sido identificados como Gladis Giovana Cruz Hernández y Mario Alberto Reyes Nájera. Ulises Lara, vocero de la Fiscalía General de Justicia, confirmó que en las próximas horas solicitarán una orden de aprehensión contra estas dos personas por sustracción y privación de la libertad con la finalidad de cometer un daño. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Mexico on Wednesday, February 19, 2020 11:08 am.