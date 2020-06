Gobierno de Tamaulipas inicia fase 1 de reactivación económica

Previous Next Prevencion de COVID-19 200409045. Matamoros, Tamaulipas, 9 Abr 2020 (Notimex-Especial).- La Dirección de Protección Civil del Gobierno Municipal de Matamoros activó filtros sanitarios en las carreteras de entrada a la ciudad, los cuales tienen como propósito concientizar a la población sobre las medidas de prevención del COVID-19. Matamoros, Tamaulipas, 9 de abril de 2020. NOTIMEX/FOTO/ESPECIAL/COR/HTH Buy this photo

CIUDAD VICTORIA, 31 May (Notimex) — El gobierno de Tamaulipas publicó los protocolos de reapertura para el inicio, este 1 de junio, de la "nueva realidad con convivencia segura" para distintas actividades consideradas no esenciales. La acción contempla la reapertura de la industria de la construcción, restaurantera, turismo, manufactura, comercio en general, electrónicos, autoservicio, bienes inmuebles, talleres, salones de belleza, servicios, puestos fijos y semifijos, entre otros. En un comunicado, el gobierno estatal señaló que este modelo tiene como propósito establecer las medidas que deberán aplicar las actividades no esenciales para reanudar actividades y reducir el riesgo de contagio de Coronavirus. En una primera fase, el reglamento establece la reanudación de actividades al 25 por ciento en los establecimientos seleccionados, a excepción de los servicios de hotelería y alojamiento temporal, quienes podrán operar a un 50 por ciento. Posteriormente, las fases 2, 3 y 4 serán determinadas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud de acuerdo al nivel de riesgo de contagio de COVID-19 entre la población de la entidad, que se valorará como alto, intermedio y bajo. Así, según el tipo de actividad, en las fase 2 se permitiría la apertura del 35 al 55 por ciento. En la fase 3 del 60 al 90 por ciento y en la fase 4 al 100 por ciento. "En el caso de la industria hotelera y de servicios de alojamiento, podrían reanudar actividades al 75 por ciento a partir de la fase 2 y al 100 por ciento a partir de la fase 3", dijo. Por su parte, giros no esenciales, entre los que se encuentran el eléctrico-electrónico, maquinaria y equipo, industria en general, tianguis, centros comerciales, sitios turísticos, actividades físicas al aire libre, servicios administrativos para la educación, clubes deportivos o sociales, entre otros, no podrán reactivarse en la primera fase. "Estas actividades serán evaluadas por el Comité Estatal de Seguridad en Salud el 16 de junio para determinar sus condiciones de próxima reapertura", sostuvo el gobierno local. Agregó que los establecimientos que podrán iniciar operaciones bajo los protocolos establecidos deberán obtener y exhibir una constancia de operaciones que emitirá la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de forma gratuita, así como una carta compromiso y un formato de autoevaluación sobre el cumplimiento del reglamento. Apuntó además que los negocios deberán instalar un filtro sanitario para tomar temperatura y aplicar gel antibacterial a toda persona que ingrese, y restringir el acceso de personas con temperatura superior a los 38 grados centígrados o con posibles síntomas de la enfermedad. "En caso de incumplir con lo establecido, se dictará medida de suspensión de actividades de manera temporal con la colocación de sellos y no se retirarán hasta el término de la contingencia, mediante la solicitud a la autoridad competente", puntualizó.

