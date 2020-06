Fuerte sismo de 7.5 grados en el centro y sur de México; no hay daños

CIUDAD DE MÉXICO — Un fuerte sismo remeció el centro y sur de México el martes por la mañana, pero hasta el momento no había reportes de daños o heridos. El Servicio Geológico de Estados Unidos informó que el temblor tuvo una magnitud de 7.5 y se originó en costas del estado de Oaxaca, en el Pacífico. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

