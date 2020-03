Previous Next Fallece primer paciente con Covid-19 en México Este miércoles se registró el primer fallecimiento originado por Covid-19 en México, informó la Secretaría de Salud.

CIUDAD DE MÉXICO — El miércoles se registró el primer fallecimiento originado por Covid-19 en México, informó la Secretaría de Salud. "Inició sus síntomas el 9 de marzo y padecía diabetes", indicó la dependencia a través de su cuenta de Twitter. El Secretario de Salud extendió sus condolencias a los familiares. En su conferencia nocturna, la SSA reportó 118 casos confirmados de coronavirus en México.

Posted in Mexico on Thursday, March 19, 2020 10:27 am.