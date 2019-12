Evite la tristeza navideña eliminando eliminando el dulce

Previous Next Dulce Dulce

CIUDAD DE MÉXICO — Si usted quiere evitar la tristeza navideña, evite los dulces propios de las fechas decembrinas en cantidades que superen los 25 gramos diarios, de acuerdo con la guía de la American Heart Association. Un estudio publicado en la revista Medical Hypotheses y retomado por Europa Press, precisó que los azúcares en alimentos de la Navidad y Año Nuevo pueden ocasionar procesos metabólicos, inflamatorios y neurobiológicos relacionados con enfermedades depresivas. Los investigadores alertaron que, aunado a la disminución de la luz en invierno y los cambios en los patrones de sueño durante las fiestas, el elevado consumo de azúcar podría provocar una “tormenta perfecta” que afecta negativamente a la salud mental. El profesor asociado de Psicología Clínica de la Universidad de Kansas, StephenIlardi, explicó: en gran número de personas, la exposición reducida a la luz solar durante el invierno alterará los ritmos circadianos (que son los intervalos biológicos regulares de tiempo asociados a un cambio ambiental cíclico), interrumpirá el sueño saludable y detonará una depresión clínica a entre cinco y 10 por ciento de la población. Ilardi, coautor del análisis, junto con los estudiantes de posgrado de la Universidad de Kansas Daniel Reis, Michael Namekata, Erik Wing y Carina Fowler, consideran que los síntomas de depresión de inicio de invierno podría llevar a las personas a consumir más dulces. Lo que explica que 30 por ciento de la población que sufre al menos algunos síntomas de depresión en esta temporada, consuma más carbohidratos y que tienen más a la mano con los dulces y platillos navideños. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Mexico, Noticias on Wednesday, December 25, 2019 10:26 am.