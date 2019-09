Previous Next Dos mexicanos, entre las víctimas de tiroteo en Odessa Diana Glenn se limpia las lágrimas mientras el alcalde de Midland, Jerry Morales, pronuncia palabras de solidaridad a la gente de Odessa, Texas, al recordar a los que fueron asesinados en un tiroteo el sábado.

CIUDADDEMEXICO — El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que una mexicana se encuentra entre las personas que murieron en el atentado del sábado pasado en una carretera deOdessa, Texas. En su cuenta de Twitter @m_ebrard, el funcionario federal dio a conocer que la víctima es Mary Granados, de 29 años, ciudadana estadunidense nacida en México. Además, “hay un herido, residente permanente en San Diego, nacido también en México que fue intervenido y se encuentra estable”, añadió el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). Este sábado, un sujeto disparó al azar contra automovilistas en la Carretera Interestatal 21, entre la referida ciudad texana y Midland; mató a siete y lesionó a 21 antes de ser abatido por la policía en un cine de Odessa. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Mexico on Tuesday, September 3, 2019 11:23 am.