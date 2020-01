Previous Next Dispara alumno en Torreón y mata a maestra y se suicida Junto al cuerpo sin vida del alumno agresor quedó una de las armas que usó en el ataque en un colegio de Torreón, Coahuila.

Posted:

TORREÓN, México — Un alumno de un colegio particular de esta ciudad disparó esta mañana contra una maestra y sus compañeros, para luego privarse de la vida. Hasta este momento, el saldo que las autoridades dan a conocer es de la maestra y el alumno agresor sin vida y al menos cinco menores y un profesor lesionados. En entrevista televisiva, el Alcalde de Torreón, Jorge Zermeño, confirmó los hechos y reportó la cifra preliminar de víctimas. “Lleva dos armas y mata a su maestra y hay cinco niños heridos y un maestro también, atendidos en el Sanatorio Español, dos con algún tipo de riesgo de gravedad, los otros al parecer están fuera de peligro”, dijo. Los hechos se registraron en el Colegio Cervantes, ubicado en la calle Juan Pablo 150, entre Abasolo y Ocampo, en el Centro de Torreón. La Delegación Laguna 1 de la Fiscalía General del Estado informó en un reporte preliminar de los hechos que el agresor es un alumno de 11 años que cursaba el sexto grado en esta institución. Para las 9:15 horas, personal de la Fiscalía estaba realizando las investigaciones para establecer la mecánica de los hechos, determinar si el menor ingresó disparando o si ya se encontraba dentro de la institución y accionó el arma de fuego. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Mexico on Friday, January 10, 2020 11:30 am.