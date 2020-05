Cae con drogas funcionario de Matamoros

Previous Next Jose Alberto Granados Favila Tras su detención, el funcionario se identificó como Rodrigo Iván Sánchez Cantú, que dijo ser secretario particular del Secretario de Desarrollo Social de Matamoros, José Alberto Granados Favila.

REYNOSA, Tamaulipas—Un funcionario del Ayuntamiento de Matamoros, de extracción morenista, fue detenido con ocho kilos de cocaína y 60 kilos de marihuana, revelaron el domingo fuentes locales de la Fiscalía General de la República (FGR). La delegación estatal de la FGR, con sede en Reynosa, recibió en custodia al sujeto arrestado consignándolo con los narcóticos, vehículo y una pistola que traía consigo al momento de la detención. El sujeto fue detenido en una colonia de Matamoros el viernes por la tarde, cuando elementos de la Secretaría de Marina realizaban patrullajes de vigilancia. Tras su detención, el funcionario se identificó como Rodrigo Iván Sánchez Cantú, que dijo ser secretario particular del Secretario de Desarrollo Social de Matamoros, José Alberto Granados Favila. La pistola que portaba el sujeto es un arma corta de calibre 45, la que traía cargada con cinco cartuchos. También traía un equipo de radiocomunicación. El Alcalde de Matamoros, el también morenista Mario López Hernández, no ha hecho pronunciamiento alguno.

Posted in Mexico on Monday, May 4, 2020 11:56 am.