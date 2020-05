Previous Next Brownsville y San Diego deportarán 133 mexicanos en ocho vuelos Migrantes esperan en la fila para comer en un campamento cerca del Puente Internacional Gateway en Matamoros, Mexico. Brownsville y San Diego deportarán 133 mexicanos en ocho vuelos.

Posted:

CIUDAD DE MÉXICO — Estados Unidos deportará a 133 mexicanos en ocho vuelos con destino a la Ciudad de México como parte de los acuerdos en el marco de la actual pandemia para repatriar a migrantes que cruzaron irregularmente la frontera. Los mexicanos serán devueltos desde las ciudades de San Diego, en California, y Brownsville, Texas, ambas en la frontera con México desde donde han sido deportados miles de mexicanos y centroamericanos, incluidos solicitantes de asilo, desde que comenzó la crisis por el nuevo coronavirus. Según informó el Instituto Nacional de Migración (INM) en un comunicado el martes por la noche, las autoridades estadounidenses “llevarán a cabo los protocolos sanitarios para la detección temprana de síntomas de COVID-19” y “solamente abordarán el vuelo aquellas personas que a la fecha de la repatriación no presenten signos o se encuentren asintomáticas”. Una vez en la capital mexicana, los repatriados serán sometidos a una revisión “para detectar signos relacionados con COVID-19” y se les “brindará información sobre el aislamiento voluntario”, agregó el INM , que no mencionó que se les vayan a hacer pruebas ni obligarlos a permanecer en cuarentena. Por el contrario, indicó que serán ayudados a volver a sus lugares de origen. Estas repatriaciones tienen lugar después de que Estados Unidos haya deportado a Guatemala al menos a 115 migrantes que resultaron positivos a las pruebas de detección del COVID-19. Ante el arribo de contagiados, Guatemala suspendió al menos en cuatro ocasiones la llegada de vuelos con migrantes y solicitó a Washington que los deportados traigan consigo un certificado que confirme que están libres de la enfermedad. Pero pese a que algunos de los guatemaltecos llegan a su país con dicho documento, las autoridades guatemaltecas les realizan de todas maneras las pruebas, que han arrojado varios positivos. México no ha informado que haya pedido algún certificado similar y no realiza pruebas a los repatriados sin síntomas. El primero de los vuelos con mexicanos deportados arribó el martes, el mismo día en que Estados Unidos y México informaron que mantendrán las medidas acordadas en marzo para restringir el tráfico en la frontera común y que los mexicanos y centroamericanos que la crucen ilegalmente serán devueltos a México de forma inmediata. Los próximos vuelos tendrán lugar el 22, 26 y 29 de mayo. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Mexico on Wednesday, May 20, 2020 12:32 pm.