Alerta Cofepris sobre posible ranitidina contaminada

Ciudad de México —La Cofepris alertó que evalúa riesgos sanitarios en medicamentos que contienen el principio activo ranitidina que se comercializan en México, por posible presencia de la impureza N-nitrosodimetilamina (NDMA), la cual puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer. La autoridad sanitaria reconoció que por ahora no cuenta con evidencia suficiente para sugerir la suspensión de los tratamientos con ranitidina y en este momento el riesgo de suspenderla es mayor que el de la probable exposición al NDMA. Agregó que en México se cuenta con otras alternativas de tratamiento autorizadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para los mismos usos de la ranitidina, por lo que recomendó consultar al médico sobre estas otras opciones. En un comunicado, indicó que esta alerta sobre la NDMA se tomó a partir de la información producto de la colaboración con las Agencias Regulatorias Internacionales miembros del Esquema de Cooperación de Inspección Farmacéutica (PIC’s por sus siglas en inglés) y con la Red Latinoamericana de Farmacovigilancia. Detalló que la N-nitrosodimetilamina en concentraciones por encima del límite considerado seguro y durante largos períodos de exposición, puede incrementar el riesgo de desarrollar cáncer. Subrayó que la Cofepris trabaja para mantener informada a la población y tomar acciones inmediatamente tan pronto los riesgos a la salud sean identificados. Para mayor información sobre este y otros medicamentos, así como insumos para la salud, recomendó consultar la página web https://www.gob.mx/cofepris. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

