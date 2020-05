Agotan cerveza en Reynosa

Previous Next Agotan cerveza Reynosa La población de Reynosa, Tamaulipas, hizo largas filas y en media hora arrasó con la existencia.

CIUDAD DE MÉXICO — Tras un mes de escasez, un cargamento de cerveza llegó el domingo a diversas tiendas y de Reynosa, Tamaulipas. La población hizo largas filas y en media hora arrasó con la existencia. Desde los primeros días de abril la bebida desapareció de los anaqueles de las tiendas y supermercados, mientras que los bares están cerrados desde el 20 de marzo por el COVID-19. El domingo, ni la temperatura rondaba los 36 grados ni la advertencia de que el líquido estaba caliente y que sólo había de una marca, desanimó a la clientela. En tanto, en Toluca, Estado de México, el precio de la cerveza ha subido entre 5 y 15 pesos en los últimos días, de acuerdo con comerciantes. El alza, dijeron, se debe a la escasez del producto. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

