Según documentos, el gobernador de Puerto Rico estaría a punto de renunciar En esta foto de archivo del 16 de julio de 2019, el gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, acompañado por su jefe de gabinete, Ricardo Llerandi, a la derecha, asiste a una conferencia de prensa en el Salón de Té de La Fortaleza, en San Juan, Puerto Rico.

SAN JUAN, Puerto Rico — El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, está a punto de renunciar después de dos semanas de protestas que arrastraron a decenas de miles a las calles de San Juan, según dos de los periódicos más grandes de la isla. Su partida hundiría a la isla en la bancarrota más profundamente en el caos político mientras lucha por reactivar una economía marcada por la recesión y reconstruir del devastador huracán María de 2017. La decisión informada por El Nuevo Día y Vocero sería una brusca revuelta para un asediado gobernador que prometió permanecer en el cargo a pesar de un furor público provocado por la divulgación de mensajes de texto escandalosos. Complicaría la recuperación de Puerto Rico de la tormenta y su capacidad para terminar de reducir las deudas agobiantes en el colapso récord que ha ensombrecido el territorio de los Estados Unidos durante los últimos dos años. La secretaria de justicia, Wanda Vázquez, sería la siguiente en la línea de sucesión, ya que no hay una secretaria de estado confirmada. La protesta fue provocada por una filtración masiva de charlas entre Rossello y sus ayudantes en la que desacreditaron a sus oponentes políticos en lenguaje profano y sexista y se mostraron insensibles a las luchas de los puertorriqueños comunes. Esto se produjo inmediatamente después de la detención de dos de sus ex asesores principales y otros cuatro por cargos federales de robo, lavado de dinero y fraude electrónico. Los funcionarios fueron acusados ​​de dirigir contratos a empresas favorecidas, lo que reforzó los sentimientos de los manifestantes de que el gobierno está lleno de patrocinio y corrupción. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Wednesday, July 24, 2019