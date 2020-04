Previous Next Síndrome inflamatorio vinculado a COVID-19 afecta a niños en Europa Una mujer musulmana carga a su bebé con un protector facial en un hospital. Médicos en Gran Bretaña, Italia y España deben estar atentos a una extraño síndrome inflamatorio en niños aparentemente vinculado con el coronavirus.

LONDRES, Inglaterra — Los médicos en Gran Bretaña, Italia y España deben estar atentos a una extraño síndrome inflamatorio en niños aparentemente vinculado con el coronavirus. Días atrás, la Sociedad de Cuidados Intensivos Pediátricos británica alertó a los médicos que en las últimas tres semanas se ha visto un incremento en el número de niños con “un estado inflamatorio multisistémico que requiere cuidado intensivo” en diversos lugares del país. La sociedad dijo que hay un “temor creciente” de que se trate de un síndrome vInculado con el COVID-19 o bien de una enfermedad distinta y aún no identificada. “Ya sabemos que un número muy pequeño de niños pueden enfermarse gravemente de COVID-19, pero esto es muy raro”, dijo Russell Viner, presidente del Colegio Real de Pediatría y Salud Infantil. “Las enfermedades nuevas pueden presentarse en formas que nos sorprenden y los clínicos deben estar informados de cualquier evidencia nueva de determinados síntomas”. Los casos reportados incluyen características del síndrome del choque tóxico o del mal de Kawasaki, un trastorno de los vasos sanguíneos. Puesto que solo algunos de los niños dieron positivo para el COVID-19, los científicos no tienen certeza de que la causa sea el coronavirus u otro factor. Las autoridades de salud calculan que hay entre 10 y 20 casos de estos en Gran Bretaña, y el Servicio Nacional de Salud (NHS) inglés dijo que los está investigando con urgencia. En España, la Asociación de Pediatría emitió una advertencia similar: en las últimas semanas, varios niños de edad escolar sufrieron un cuadro inusual de dolor abdominal acompañado por síntomas gastrointestinales que en pocas horas podía provocar choque, caída de la presión arterial y problemas cardíacos. Sostuvo que es prioritario reconocer esos síntomas y referir a los pacientes a un hospital con urgencia. En Italia, el doctor Angelo Ravelli, del Hospital Gaslini y miembro de la Sociedad Pediátrica Italiana, expresó algo parecido en una carta a 10.000 colegas. Dijo que su equipo reportó un aumento inusual del número de enfermos del mal de Kawasaki, algunos de los cuales eran niños que padecían COVID-19 o habían tenido contacto con casos confirmados del virus. Los síntomas de Kawasaki incluyen alta temperatura que persiste durante cinco días o más, sarpullido e inflamación de las glándulas del cuello, según el NHS. © 2020 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

