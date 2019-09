Lorena vuelve a convertirse en huracán categoría 1

Previous Next Implementan Plan Marina en Guerrero, Jalisco y Nayarit 90918077. México, 18 Sep 2019 (Notimex-Especial).- La Secretaría de Marina informó que activó el Plan Marina en su Fase de Prevención en los estados de Guerrero, Jalisco y Nayarit, para evitar en lo posible, daños a la población civil, por la presencia de la tormenta tropical “LORENA”. Ciudad de México, 18 de septiembre de 2019. En la imagen, pronóstico de trayectoria del meteoro. NOTIMEX/FOTO/ESPECIAL/COR/WEA/ Buy this photo

México, 20 Sep (Notimex).- La tormenta tropical Lorena nuevamente se intensificó a huracán categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua). A las 07:00 horas, tiempo del centro de México, Lorena se localizó aproximadamente a 95 kilómetros al este de Cabo San Lucas, Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 120 kilómetros por hora y rachas de 150 kilómetros por hora, detalló. En un comunicado, el organismo mencionó que se prevé viento con rachas superiores a 80 kilómetros por hora y oleaje de tres a cinco metros en las costas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit. Además, habrá rachas de viento mayores a 50 kilómetros por hora y olas de uno a tres metros en las costas de Jalisco y Colima, así como ráfagas de viento que podrían superar 50 kilómetros en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Dichas condiciones climáticas serán provocadas por Lorena, sumado a la tormenta tropical Mario, las ondas tropicales números 40 y 41, que recorrerán el sur y el sureste de México, así como un canal de baja presión atmosférica que se extenderá desde el noroeste hasta el centro del país. Lorena se degradó a tormenta tropical, luego tocar tierra en La Huerta, Jalisco, además este fenómeno meteorológico pasó por Colima, donde se registraron inundaciones, deslaves y caída de árboles, entre otros daños. © 2019 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

