Líderes OTAN parece hablar sobre Trump en charla privada En esta escena extraída de un video del 3 de diciembre de 2019, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, en el centro a la derecha, hace gestos mientras habla durante una recepción de la OTAN.

LONDRES, Inglaterra — Aunque los líderes de la OTAN insistieron el miércoles en la unidad al reunirse para una cumbre cerca de Londres, varios de ellos parecían haber sido grabados en una conversación informal en la que parecían charlar sobre el comportamiento del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una grabación realizada durante un convite el martes por la noche en el Palacio de Buckingham, se veía al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, en un corrillo con el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro británico, Boris Johnson; el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, y la princesa Ana de Inglaterra, hija de la reina Isabel II. Después de que Johnson preguntara a Macron “¿Por eso llegasteis tarde?” se oye a Trudeau diciendo “Llegó tarde porque hace una conferencia de prensa improvisada de 40 minutos”. Eso parecía aludir a la larga y no planificada sesión de preguntas y respuestas con la prensa que había ofrecido Trump ese día- “Veías a su equipo con la boca abierta”, añadió Trudeau. No se mencionó el nombre de Trump en la conversación. Las imágenes de la recepción en palacio fueron grabadas por una cámara de pool. Las difundió en internet la televisora canadiense CBC, y el miércoles se habían reproducido más de 4 millones de veces. Los líderes de la OTAN se reunían el miércoles en Watford, a las afueras de Londres, para celebrar el 70mo aniversario de la alianza militar y tratar de limar las diferencias sobre el gasto en defensa, la dirección estratégica del grupo y las operaciones militares de Turquía, miembro de la OTAN, en el norte de Siria. © 2019 The Associated Press. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

Posted in Internacional on Wednesday, December 4, 2019 11:11 am.