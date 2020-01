Irán anuncia 'batalla inminente' contra Estados Unidos

Previous Next Iraq Soleimani DOLIENTES llevan el ataúd del principal general de Irán, Qassem Soleimani, durante su funeral en Karbala, Irak, quien fue muerte tras ataques de Estados Unidos. Buy this photo

TEHERAN, Irán — El presidente iraní Hassan Rouhani reiteró el sábado que la muerte del general, Qassim Soleimani, ha fortalecido y determinado “nuestro pueblo más que nunca” y que “Estados Unidos será responsable de todas las consecuencias de este acto terrorista” por lo que “pagará un alto precio”. Rouhani lamentó, en reunión con el canciller de Qatar, Ahmadinejad Abdul Rahman, que Washington se embarcó en una nueva ruta que podría ser “muy peligrosa para la región” por lo que la coordinación entre las naciones amigas es esencial. Tras declarar que su país nunca ha iniciado ninguna tensión, adelantó que “Irán hará que Estados Unidos se dé cuenta del gran error que ha cometido”, informa la agencia iraní IRNA. Invitó a los países de la zona a condenar el ataque de las Fuerzas Armadas estadounidenses pues “fue tanto un insulto al pueblo iraní como una violación de la soberanía nacional iraquí”. Previamente, Gholamali Abuhamzeh, alto comandante de la Guardia Revolucionaria, dijo que sus elementos han identificado objetivos vitales de Washington en Oriente Medio “desde hace mucho tiempo [...] unos 35 objetivos en la región están a nuestro alcance, y Tel Aviv, ciudad israelí, también lo está”, informa la agencia rusa Tass. ONDEAN BANDERA ADVIRTIENDO COMBATES Por primera vez en la cúpula de la mezquita en Jamkaran, ciudad iraní sagrada chiíta de la provincia de Qom, se ondea una bandera roja que simboliza los próximos combates. La televisión estatal iraní transmitió las imágenes de la bandera ondeándose. Esta tiene un doble significado simbólico para el islam, por un lado indica la sangre derramada injustamente y por otro, son un llamado a vengar la muerte de una persona asesinada, informó el diario The Independent. Se transmitió horas después de que se anunciara la muerte del líder militar iraní, Qasem Soleimani, que de manera generalizada es considerado por los ciudadanos como un mártir tras ser asesinado por un ataque estadounidense. Hoy, la antropóloga iraní Tiziana Ciavardin, dijo en sus redes sociales que este gesto simbólico comunica que nos “enfrentaremos a una batalla inminente”. El símbolo tiene grabada la leyenda “los que quieran vengar la sangre de Hussein”, de acuerdo al Daily Monitor. El imán Hussein, el más venerado en el Islam chiíta, es el sobrino del profeta Mahoma. Según la tradición, fue asesinado y decapitado en el siglo VII, junto con decenas de sus seguidores en la batalla de Kerbala, ayudando a crear la separación de los sunitas. © 2020 El Nuevo Heraldo. All rights reserved. This material may not be published, broadcast, rewritten or redistributed.

