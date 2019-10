Previous Next GBretaña: hallan 39 cadáveres, investigan asesinatos En la imagen, vista de un camión (en el fondo) en cuyo interior se encontró un gran número de fallecidos, en Thurrock, Inglaterra, el 23 de octubre de 2019.

LONDRES, Inglaterra — La policía del sureste de Inglaterra inició el miércoles una investigación por asesinato tras el hallazgo de 39 cadáveres en un camión de mercancías que se cree que procedía de Bulgaria y atravesó Bélgica antes de llegar al país. El camión, que habría entrado al país por el puerto galés de Holyhead el sábado, fue hallado en el Parque Industrial Waterglade, en Grays, una localidad a orillas del río Támesis a unos 40 kilómetros (25 millas) al este del centro de Londres. La policía no ha relacionado formalmente los decesos con la trata de personas, pero el vínculo se sobreentiende por la forma en la que las víctimas estaban hacinadas en la caja del camión. Un norirlandés de 25 años fue detenido como sospechoso de asesinato y sigue bajo custodia policial, aunque no ha sido acusado ni identificado oficialmente. Jackie Doyle-Price, que representa a Thurrock en el Parlamento, dijo que "colocar a 39 personas en un contenedor metálico cerrado revela un desprecio vil por la vida humana". La policía llegó al camión a la 1.40 de la mañana, alertada por trabajadores de ambulancias, pero no estaba claro cómo éstos se habían enterado del asunto. "Este es un incidente trágico en el que perdió la vida un gran número de personas. Nuestras investigaciones van a determinar qué ocurrió", explicó el superintendente de la policía de Essex, Andrew Mariner. "Estamos en el proceso de identificar a las víctimas y anticipo que este podría ser un proceso largo", añadió. Las autoridades acordonaron el acceso al parque empresarial, que permanece cerrado. "Estamos trabajando con el ayuntamiento de Thurrock (la autoridad local) para mitigar cualquier impacto local que pueda tener nuestro escenario de investigación", apuntó Mariner. En un tuit, el primer ministro de Gran Bretaña, Boris Johnson, se comprometió a trabajar estrechamente con la policía de Essex para averiguar qué ocurrió. "Mis pensamientos están con todos aquellos que perdieron sus vidas y con sus seres queridos", señaló Johnson. La tragedia parece similar a una de 2000, cuando 58 migrantes murieron en el interior de un camión en Dover. Desde entonces, se han hallado ocasionalmente grupos más pequeños de migrantes en camiones. Las autoridades búlgaras señalaron que por el momento no pueden confirmar que el vehículo inició su ruta en el país. "Estamos en contacto con nuestra embajada en Londres y con las autoridades británicas", dijo la vocera del Ministerio de Exteriores, Tsvetana Krasteva. La policía de Essex dijo que por el momento no se identificó a las 39 víctimas ni su origen. La subdirectora de la policía, Pippa Mills, no detalló el género de las víctimas. Seamus Leheny, de la Asociación de Transporte de Mercancías de Irlanda del Norte, explicó que la ruta empleada era "poco ortodoxa" ya que aparentemente supuso que el camión fue a la isla de Irlanda para entrar luego a bordo de un transbordador que atracó en un importante puerto de pasajeros de Gales. Esta elección podría haber estado influida por el aumento de la seguridad y los controles tanto en el puerto inglés de Dovercomo en el de Calais, al otro lado del Canal de la Mancha, en Francia, agregó.

